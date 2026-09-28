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ClockThứ Tư, 30/09/2026 14:52

Lan tỏa những hình ảnh chân thực từ hành trình tiêm chủng

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi ảnh về Chương trình Tiêm chủng mở rộng với chủ đề “Hành trình tiêm chủng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Mở rộng độ bao phủ tiêm chủng - “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồngĐưa vaccine phế cầu vào tiêm chủng miễn phí từ đầu năm 2026Tập huấn điều tra tiền sử tiêm chủng cho trẻ nhập học tại TP. Huế

Các đại biểu nhấn nút khởi động cổng tiếp nhận sản phẩm dự thi. (Ảnh: Ban tổ chức) 

Cuộc thi được phát động trong năm đầu triển khai Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028, nhằm ghi nhận, phản ánh những hình ảnh về công tác tiêm chủng trên mọi vùng miền, đặc biệt là nỗ lực của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở và sự đồng hành của người dân.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhằm tăng cường truyền thông về Chương trình Tiêm chủng mở rộng, cung cấp thông tin khoa học, chính xác về vaccine và tiêm chủng, đồng thời phản ánh những nỗ lực triển khai tiêm chủng tại các địa phương. 

Các tác phẩm được khuyến khích phản ánh hoạt động tiêm chủng tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và những địa bàn khó khăn; ghi nhận sự bền bỉ của cán bộ y tế và sự đồng hành của các gia đình trong việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Tiến sĩ Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã được triển khai tại Việt Nam hơn 40 năm, góp phần giảm tỷ lệ mắc và tử vong do một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em. Việt Nam duy trì, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000 và loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2005.

Theo ông, phía sau những kết quả này là sự tận tụy của nhiều thế hệ cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở, nhất là tại những địa bàn khó khăn, nơi cán bộ y tế phải vượt qua nhiều trở ngại để đưa vaccine đến với người dân.

Trong bối cảnh Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và ngành y tế triển khai Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028, cuộc thi được kỳ vọng góp phần tăng cường truyền thông về tiêm chủng, cung cấp thông tin chính xác và hạn chế tác động của thông tin sai lệch.

Ban tổ chức yêu cầu tác phẩm phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh; không dàn dựng hoặc chỉnh sửa làm sai lệch bản chất sự việc. Cuộc thi gồm hai hạng mục ảnh đơn và ảnh bộ; ảnh bộ theo hình thức phóng sự ảnh hoặc chùm ảnh từ 5-8 bức ảnh. 

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 9 giải Chuyên đề.

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 30/9 đến hết ngày 31/10/2026. Vòng bình chọn trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2026.

Những tác phẩm được lựa chọn không chỉ phục vụ cuộc thi mà còn được sử dụng trong hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục sức khỏe. Qua những hình ảnh chân thực từ thực tế, Ban tổ chức kỳ vọng câu chuyện về tiêm chủng sẽ được truyền tải sinh động hơn, góp phần đưa thông tin chính xác về vaccine và tiêm chủng đến gần cộng đồng.

https://nhandan.vn/lan-toa-nhung-hinh-anh-chan-thuc-tu-hanh-trinh-tiem-chung-post991934.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
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