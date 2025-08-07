Lan tỏa các dịch vụ, sản phẩm đổi mới sáng tạo tiêu biểu, ứng dụng thực tiễn cao

Ban tổ chức thông tin tại họp báo. (Ảnh: HNV)

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng thay đổi từng năm, mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ phản ánh rõ nhu cầu thực tế và tôn vinh những giải pháp thật sự khác biệt.

Năm 2025 này, Better Choice Awards bước vào năm thứ 3, mang theo tinh thần “Vươn mình bứt phá”, hứa hẹn sẽ tiếp tục khơi dậy làn sóng đổi mới sáng tạo. Thực tế cho thấy, mỗi năm, hành vi tiêu dùng của người Việt lại có những chuyển dịch rõ rệt. Từ cách chi tiêu, nhu cầu cá nhân đến những ưu tiên trong lựa chọn sản phẩm, tất cả đều thay đổi theo xu hướng thị trường, công nghệ và xã hội. Chính vì vậy, tiêu chí đánh giá của Better Choice Awards cũng đang được cập nhật để theo kịp thực tế.

Sáng 7/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ họp báo công bố giải thưởng, ông Phạm Xuân Hà, Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ: Với kỳ vọng và mong muốn thúc đẩy xã hội sáng tạo, tạo lập động lực đổi mới sáng tạo trong các đơn vị tham gia dự thi nhận giải nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung, chúng tôi đặt tiêu chí “tốt hơn” (better) mà không phải là “tốt nhất” (best) như một trong tổng hợp các tiêu chí xét duyệt.

Trao đổi tại họp báo, bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay đang là xu hướng công nghệ tất yếu, là bước chuyển biến công nghệ, giai đoạn ý nghĩa của đổi mới sáng tạo, do đó, ban tổ chức hy vọng cộng đồng xã hội nắm bắt kịp các giá trị công nghệ được trải qua gắn với lịch sử phát triển của công nghệ.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính. (Ảnh: HNV)

Dịp này, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia cũng cam kết về sự đồng hành, lan tỏa, mang lại những giá trị đổi mới sáng tạo bền vững, đồng thời hy vọng sẽ có nhiều giải pháp đột phá giúp các doanh nghiệp, cơ hội cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp công nghệ trong phát triển, trong hành trình tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức cũng thông tin, điểm thay đổi lớn đầu tiên năm nay là sự xuất hiện của Consumer Finance Awards (CFA) - một hạng mục mới chuyên biệt nhằm tôn vinh các sáng kiến trong lĩnh vực tài chính phục vụ người tiêu dùng. Trong bối cảnh thanh toán số, tín dụng cá nhân, ngân hàng số và đầu tư qua ứng dụng ngày càng phổ biến,

Các hạng mục nổi bật trong CFA có thể bao gồm: giải pháp thanh toán không tiền mặt đột phá, sản phẩm thẻ sáng tạo, nền tảng đầu tư thân thiện với người dùng, hoặc ứng dụng ngân hàng số có trải nghiệm người dùng vượt trội.

Một điểm đáng chú ý nữa là dự kiến sẽ tích hợp Vietnam Mobility Festival (VMF) - một sự kiện lớn dành cho người yêu xe và công nghệ di động - vào khuôn khổ giải thưởng Car Choice Awards (CCA). Diễn ra vào đầu tháng 10, sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và đánh giá chuyên môn được kỳ vọng sẽ giúp kết quả bình chọn sát hơn với nhu cầu và cảm nhận thật của người dùng.

Đặc biệt, trong năm nay, một trong những tuyến nội dung xuyên suốt sẽ là “Vươn mình bằng AI” tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ người Việt. Những hạng mục như Smart Choice Awards hay Innovative Choice Awards được mở rộng để ghi nhận các mô hình kinh doanh AI, đặc biệt là các giải pháp “Make in Vietnam” có tính ứng dụng cao và thân thiện với cộng đồng.

Smart Choice Awards 2025 còn mở rộng thêm các tiêu chí như: tích hợp AI tiếng Việt, công nghệ tiết kiệm năng lượng và khả năng kết nối liền mạch giữa thiết bị, dịch vụ và nền tảng đám mây.

Innovative Choice Awards - vốn được xem là nơi dành cho các ý tưởng táo bạo - sẽ lần đầu ghi nhận các sáng kiến trong giáo dục số, y tế số, giao thông thông minh hay các công cụ AI hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây được coi là động thái để phản ánh đúng hơn tốc độ đổi mới đang diễn ra trên thị trường Việt Nam.

Sự kiện Gala trao giải - dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 - sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh về trải nghiệm. Thay vì chỉ công bố danh sách đoạt giải, chương trình sẽ “kể lại” hành trình đổi mới sáng tạo của các sản phẩm bằng công nghệ trình diễn hiện đại kết hợp hiệu ứng sân khấu, âm nhạc, ánh sáng và thực tế tăng cường (AR).

Ngoài ra, các hoạt động bên lề như AI Day, triển lãm hay hội thảo chuyên đề dự kiến sẽ tạo nên một hệ sinh thái gắn kết giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và giới nghiên cứu công nghệ.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đồng tổ chức. Với chủ đề "Vươn mình bứt phá" cùng tinh thần xuyên suốt “Tự hào Việt Nam”, giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phá bỏ rào cản cũ. Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực.