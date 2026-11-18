Lễ công bố biểu tượng cập nhật của ASEAN. (Ảnh: ASEAN.ORG)

Biểu tượng cập nhật được công bố trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan đang diễn ra tại Manila, Philippines. Biểu tượng giữ nguyên ý nghĩa cốt lõi của thiết kế ban đầu, tượng trưng cho sự ổn định, hòa bình, thuần khiết và năng động thông qua hình ảnh quen thuộc của những thân lúa được buộc lại với nhau trong một vòng tròn.

Việc bổ sung thêm một thân lúa thứ 11 phản ánh sự kiện lịch sử Timor-Leste gia nhập với tư cách là quốc gia thành viên thứ 11, đồng thời bảo tồn ý nghĩa lâu đời của biểu tượng về tình hữu nghị, đoàn kết, thống nhất giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Ban Thư ký ASEAN bắt đầu triển khai lộ trình cập nhật biểu tượng ASEAN toàn diện trên tất cả nền tảng kỹ thuật số, tại trụ sở chính, trong các văn bản nội bộ và các tài liệu truyền thông trong khu vực.

https://nhandan.vn/asean-cong-bo-bieu-tuong-cap-nhat-post1003487.html