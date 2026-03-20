Chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu NSTW cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Bổ sung 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu NSTW chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cụ thể, Chính phủ quyết định triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG xăng dầu) từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương (NSTW) năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, đảm bảo theo đúng quy định.

Nghị quyết nêu rõ, việc trích, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi Quỹ BOG xăng dầu, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá cụ thể (đồng/lít, kg) xăng, dầu thành phẩm nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước; thực hiện thu hồi về NSNN khi thị trường xăng dầu ổn định.

Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 186/TTr-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026. Giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu

Chính phủ phân công nhiệm vụ chủ trì và phối hợp thực hiện bình ổn giá các mặt hàng xăng, dầu thành phẩm như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Giá và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá xăng dầu trong lĩnh vực, phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Giao Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan quản lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, quản lý, điều hành cung - cầu xăng dầu trong nước, chủ động tổ chức thực hiện việc tạm ứng từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 cho Quỹ BOG xăng dầu tại các thương nhân đầu mối xăng dầu để điều hành, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu.

Bộ Công Thương là đầu mối đề xuất nhu cầu chi tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025; tiếp nhận kinh phí ngân sách và tổ chức triển khai, thực hiện quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu (bao gồm cả nguồn được ngân sách ứng) theo quy định tại Điều 15, điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Giá và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Công Thương xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ BOG xăng dầu để hoàn trả NSNN theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định; thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương có Quyết định trích lập Quỹ để hoàn trả NSNN (Bộ Công Thương xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể về việc thu hồi NSNN để báo cáo Chính phủ). Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trích lập Quỹ BOG và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách theo đúng thời hạn quy định.

Trường hợp sử dụng hết ngân sách đã ứng thực hiện bình ổn giá xăng dầu, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá xăng dầu tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Công Thương đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu về tạm ứng ngân sách cho Quỹ BOG xăng dầu (nếu có), gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định bình ổn giá các mặt hàng xăng, dầu thành phẩm; cũng như phối hợp triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo các ngân hàng thương mại nơi thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu mở tài khoản Quỹ BOG xăng dầu thực hiện trích, chi và các quy định liên quan đến Quỹ BOG xăng dầu theo quy định pháp luật. Có các biện pháp ổn định tỷ giá hỗ trợ công tác bình ổn giá xăng dầu; chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét, rà soát, đánh giá ưu tiên cấp tín dụng cho doanh nghiệp xăng dầu, xem xét, đánh giá cấp vốn ngắn hạn cho các doanh nghiệp đầu mối để tạo nguồn xăng dầu theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Trung ương ban hành; tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo các cửa hàng bán lẻ chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; báo cáo kịp thời tình hình cung - cầu và giá xăng dầu tại địa bàn về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; sử dụng ngân sách địa phương (trong khả năng) để hỗ trợ cho vùng khó khăn, theo hướng dẫn chung của Trung ương.

Thực hiện nghiêm yêu cầu dự trữ lưu thông, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu; đảm bảo nguồn hàng liên tục phục vụ người dân ngay cả khi giá biến động

Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và thương nhân bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định về bình ổn giá xăng dầu do cơ quan nhà nước ban hành; chịu trách nhiệm thực hiện trích, chi (bao gồm cả nguồn được NSNN tạm ứng) và các nội dung liên quan đến Quỹ BOG xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật và hoàn trả số kinh phí được ngân sách tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu theo đúng thời hạn quy định.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng mức trích, mức chi khi có quyết định của Bộ Công Thương về mức trích, chi Quỹ BOG xăng dầu; thực hiện nghiêm yêu cầu dự trữ lưu thông, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu; đảm bảo nguồn hàng liên tục phục vụ người dân ngay cả khi giá biến động.

Công khai minh bạch việc thực hiện trích, chi Quỹ BOG xăng dầu; công khai thông tin giá bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng, cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 483/QĐ-TTg bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi NSNN năm 2026 (chi khác ngân sách) từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu như đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, bảo đảm đúng quy định; tổ chức kiểm tra giám sát, xử lý theo thẩm quyền, không để xảy ra tiêu cực tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chính sách để trục lợi cho cá nhân, tập thể.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương tổ chức triển khai tạm ứng ngân sách cho Quỹ BOG xăng dầu; thực hiện quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu (bao gồm cả nguồn được ngân sách ứng) theo quy định tại Điều 15, điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Giá và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ BOG xăng dầu để thu hồi tạm ứng hoàn trả NSNN theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định; thời gian hoàn tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương có Quyết định triển khai thực hiện việc trích lập Quỹ để hoàn trả NSNN.