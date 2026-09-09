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ClockThứ Sáu, 18/09/2026 16:48

Hương Thủy tháo gỡ 900m lưới, 60 cọc tre giăng, bắt chim trời

HNN.VN - Ngày 18/9, sau khi nhận được thông tin phản ánh về tình trạng giăng lưới săn bắt chim trời tại khu vực cánh đồng thuộc Xóm Dừa, phường Hương Thủy, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phối hợp với Công an phường Hương Thủy và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực trên.

Kim Trà: Xử lý tình trạng bẫy, bắt chim trờiThả về môi trường tự nhiên hàng chục cá thể chim trời

Tiêu hủy các dụng cụ vi phạm. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tháo gỡ 900m lưới, 60 cọc tre được sử dụng để giăng, bắt chim trời; giải cứu và thả về tự nhiên một cá thể chim bị mắc bẫy. Toàn bộ số phương tiện này được tiêu hủy tại hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện đối tượng thực hiện hành vi vi phạm tại hiện trường.

Thời gian tới, các lực lượng chức năng phường Hương Thủy sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn bắt, bẫy, mua bán động vật hoang dã trái quy định.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm cần kịp thời thông tin để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trước đó (17/9), nhận được thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), lực lượng kiểm lâm đã có mặt tại khu vực An cư Tây, xã Chân Mây - Lăng Cô để xử lý, tháo dỡ 530 cò mồi giả và 1.200 que dính nhựa.

Tin, ảnh: Triều Châu
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Hương Thủytháo gỡ900m lưới60 cọc trebắt chim trời
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