Huế luôn tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam mở rộng đầu tư

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 7/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án nâng công suất nhà máy bia tại Khu công nghiệp Phú Bài và lắng nghe kiến nghị từ phía doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam kiến nghị chính quyền TP. Huế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để dây chuyền mở rộng vận hành đúng tiến độ, nhất là trong các khâu về thủ tục, hạ tầng kỹ thuật và công tác phối hợp liên ngành.

Đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam nêu kiến nghị tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương khẳng định, chính quyền thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch và biến động thị trường.

“Chúng tôi lắng nghe, chia sẻ và sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc một cách hiệu quả, từ hạ tầng đến thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch”, ông Phương nói.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Carlsberg Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tiêu thụ gắn với du lịch và văn hóa Huế; tham gia sâu vào các sự kiện mang tính biểu tượng như Festival Huế, Lễ hội Áo dài, Đêm Hoàng cung... Đồng thời, nhấn mạnh doanh nghiệp cần chú trọng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả và chăm lo quyền lợi người lao động.

“Chúng tôi mong muốn Carlsberg Việt Nam không chỉ mở rộng sản xuất mà còn là một phần của chiến lược phát triển Huế - một đô thị di sản đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ gìn bản sắc", ông Phương nhấn mạnh.