Hỗ trợ người nộp thuế thích ứng với chính sách mới

Cán bộ thuế hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế tại trụ sở.

Gỡ vướng từng tình huống

Việc tổng hợp các khoản dịch vụ phát sinh và đối soát thông tin khi khách trả phòng là một trong những khó khăn của DN lưu trú trong quá trình lập hóa đơn. Khách đặt cọc, thanh toán trước hoặc thanh toán sau khi kết thúc lưu trú cũng khiến DN lúng túng khi xác định thời điểm lập hóa đơn cho từng trường hợp.

Bà Trần Thị Đoan Trâm, Công ty TNHH MTV Đông Dương cho biết, ngoài tiền phòng, khách có thể sử dụng thêm dịch vụ ăn uống, giặt ủi, minibar hoặc đưa đón. Các khoản phí được ghi nhận ở nhiều bộ phận nên cần tổng hợp, đối soát trước khi xác định đầy đủ số tiền khách phải trả. Với khách đoàn, việc thanh toán có thể hoàn tất sau khi trả phòng, dù trước đó khách đã đặt cọc hoặc trả trước một phần chi phí. Do đó, DN cần được hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho từng trường hợp, tình huống nhằm tháo gỡ vướng mắc trong khâu đối soát để lập hóa đơn đúng quy định. Đây cũng là cơ sở để DN nâng cao tính tuân thủ trong thực thi pháp luật thuế liên quan.

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách, thời gian gần đây, Thuế thành phố tổ chức nhiều hội nghị tập huấn chuyên đề, đối thoại theo từng nhóm đối tượng.

Trong 8 tháng đầu năm, Thuế thành phố đã tổ chức 16 hội nghị đối thoại, tập huấn trực tiếp theo chuyên đề hoặc theo nhóm đối tượng nhằm giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế. Việc tổ chức theo từng nhóm giúp nội dung trao đổi tập trung hơn vào những vấn đề phát sinh trực tiếp trong hoạt động của DN, hộ kinh doanh. Điển hình như hội nghị chuyên đề về thuế được tổ chức trong tháng 8 đã kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về thời điểm lập hóa đơn cho cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Đa dạng kênh hỗ trợ

Cùng với việc tổ chức các hội nghị đối thoại chuyên đề, Thuế thành phố và các đơn vị thuế cơ sở triển khai hỗ trợ người nộp thuế qua nhiều kênh, từ hỗ trợ trực tiếp qua bộ phận một cửa, điện thoại, thư điện tử đến các nền tảng trực tuyến.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế đã thực hiện 20.859 lượt hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa, 23.643 lượt qua điện thoại và 39.887 lượt qua thư điện tử. Ngoài ra, Thuế thành phố cũng hỗ trợ 449 lượt qua trang thông tin điện tử và các phương tiện điện tử khác. Các con số này cho thấy nhu cầu hỗ trợ trải rộng trên cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến. Điều này cũng đòi hỏi nội dung hướng dẫn không chỉ chính xác về chính sách mà còn phải phù hợp với khả năng tiếp cận của từng nhóm người nộp thuế.

Cùng thời gian này, Thuế thành phố đã đăng tải 410 tin, bài hướng dẫn chính sách, cung cấp thông tin cho người nộp thuế và trao đổi nghiệp vụ trên báo, tạp chí cùng các kênh thông tin của ngành. Riêng tháng 8, Thuế thành phố đăng tải 51 tin, bài dưới dạng đồ họa thông tin, video ngắn, bản tin điện tử trên cổng thông tin và các kênh Zalo, Facebook.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng Thuế thành phố cho hay, việc duy trì đồng thời nhiều kênh hỗ trợ giúp người nộp thuế có thêm lựa chọn khi chính sách thay đổi. Các câu hỏi phát sinh từ hội nghị đối thoại, bộ phận một cửa, điện thoại hay môi trường trực tuyến cũng là cơ sở để cơ quan thuế nhận diện những nội dung người nộp thuế còn vướng mắc, từ đó điều chỉnh cách tuyên truyền và hướng dẫn phù hợp hơn.

Ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh: “Không phải DN nào cũng có điều kiện tổ chức bộ máy kế toán, thuế chuyên nghiệp, nhất là DN nhỏ, siêu nhỏ và hộ, cá nhân kinh doanh. Vì thế, chúng tôi chuyển từ hướng dẫn chung sang hỗ trợ theo từng nhóm người nộp thuế. Cùng với công tác hỗ trợ, Thuế thành phố còn đẩy mạnh cải cách thủ tục gắn với giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và hạn chế rủi ro cho người nộp thuế. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục tiếp nhận phản ánh của DN qua các buổi đối thoại, tập huấn và các kênh hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến, điện thoại để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc. Những bất cập vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị các cấp xem xét sửa đổi, bổ sung để đồng hành hiệu quả hơn với người nộp thuế”.