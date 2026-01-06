Cháy lớn trong đêm nhiều nhà xưởng ở xã Lạc Đạo bị thiêu rụi

Nhà xưởng ở xã Lạc Đạo tỉnh Hưng Yên bị cháy trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ một xưởng gỗ, sau đó nhanh chóng lan rộng sang các nhà xưởng lân cận. Khu vực cháy tập trung nhiều cơ sở chế biến gỗ và tái chế nhựa, chung quanh có nhiều vật liệu dễ bắt lửa như pa-let gỗ, ni-lông, khiến đám cháy bùng phát dữ dội, cột khói cao bao trùm khu vực. Diện tích cháy ước tính lên tới hàng nghìn mét vuông.

Khi nhận được thông tin báo cháy nhà xưởng, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên có mặt tại hiện trường tập trung chữa cháy, khống chế không để lửa lan rộng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản khá lớn, ước tính hơn 4 tỷ đồng, với khoảng 10 nhà xưởng bị thiêu rụi.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, sớm khắc phục hậu quả; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

https://nhandan.vn/chay-lon-trong-dem-nhieu-nha-xuong-o-xa-lac-dao-bi-thieu-rui-post936102.html