Giá gạo Việt Nam chạm mức cao nhất trong tám tháng do nguồn cung thu hẹp

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này đã chạm mức cao nhất kể từ đầu năm. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này đã chạm mức cao nhất trong tám tháng do nguồn cung thu hẹp.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm được chào bán ở mức 455-460 USD/tấn vào ngày 28/8, mức cao nhất kể từ đầu tháng Một.

Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung đang thu hẹp trong khi nhu cầu vẫn ổn định, trước khi lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày của Philippines có hiệu lực từ ngày 1/9.

Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ giữ ổn định, còn giá gạo Thái Lan giảm do tồn kho dư thừa trong bối cảnh nhu cầu ổn định trên khắp các khu vực.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 371-376 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được định giá từ 363-369 USD/tấn trong tuần này.

Một đại lý tại Mumbai cho biết người mua ở nước ngoài đang từ từ tăng cường mua vào gạo Ấn Độ vì họ nhận ra giá đã chạm đáy.

Còn giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm từ mức 365-370 USD/tấn xuống còn 355 USD/tấn của tuần trước do nguồn cung dư thừa.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết có thông tin Ấn Độ sẽ cung cấp thêm 20 triệu tấn gạo và người mua đang chờ đợi nguồn cung bổ sung này.

Một nhà giao dịch khác cảnh báo rằng giá gạo Thái Lan có thể giảm sâu hơn, đặc biệt khi nguồn cung ở mọi quốc gia đều cao nhưng nhu cầu của khách hàng không đổi.

Một quan chức Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này hy vọng sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay, thông qua tìm kiếm thêm các hợp đồng ở những thị trường có nhu cầu cao.

Thị trường nông sản Mỹ

Các nhà phân tích cho biết giá ngô giao kỳ hạn trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đã tăng trong ngày 29/8, nhờ được hỗ trợ bởi nhu cầu quốc tế mạnh mẽ, những lo ngại về dịch bệnh ở vùng Trung Tây nước Mỹ cùng các hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

Cụ thể, giá ngô giao tháng 12/2025 tăng 10,25 xu lên 4,2025 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ cũng tăng 5,25 xu lên 5,3425 USD/bushel.

Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 1/2024 tăng 6,5 xu, tương đương 0,3%, lên 10,545 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Nông dân thu hoạch đậu tương tại một trang trại ở Scribber, bang Nebraska (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Triển vọng thuận lợi cho vụ thu hoạch đậu tương và ngô của Mỹ cũng đang hạn chế đà tăng giá tại sàn giao dịch Chicago.

Giá đậu tương đã leo lên mức đỉnh hai tháng vào tuần trước, được thúc đẩy bởi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ quay trở lại mua nông sản của Mỹ sau nhiều tháng né tránh nguồn cung này vì xung đột thương mại. Tuy nhiên, chưa có giao dịch mua nào như vậy được xác nhận.

Thị trường sẽ theo dõi sát các cuộc đàm phán Mỹ-Trung trong những ngày tới, khi nhà đàm phán thương mại cấp cao của Trung Quốc, ông Lý Thành Cương dự kiến sẽ đến Washington.

Ông Randy Place, nhà phân tích tại công ty tư vấn Hightower Report cho biết đà tăng giá đậu tương bị hạn chế bởi sự thiếu hụt nhu cầu từ Trung Quốc. Điều đó sẽ hạn chế các đợt tăng giá cho đến khi các khách hàng Trung Quốc có dấu hiệu tăng cường mua vào.

Thị trường càphê thế giới

Trên sàn London, giá càphê robusta kỳ hạn đồng loạt giảm: Hợp đồng tháng 9/2025 còn 5.008 USD/tấn, hợp đồng tháng 11 xuống còn 4.808 USD/tấn, các kỳ hạn xa hơn cũng mất từ 50-70 USD/tấn.

Tương tự, giá càphê arabica trên sàn New York giảm mạnh với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 6,05 xu xuống chỉ còn 387,75 xu/pound. Các hợp đồng kỳ hạn 12/2025-7/2026 cũng giảm 6-7,8 xu/pound (1 pound/lb = 0,4535kg).

Ngày 30/8, giá càphê tại Việt Nam tiếp tục giảm theo xu hướng chung của thị trường thế giới. Tại khu vực Tây Nguyên, giá càphê nhân xô dao động từ 121.700-122.500 đồng/kg, giảm từ 1.300-1.500 đồng/kg so với phiên trước.

Thu hoạch cà phê tại Ia Grai (Gia Lai). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận 122.300 đồng/kg, Lâm Đồng 121.700 đồng/kg, Gia Lai 122.000 đồng/kg. Mức giá càphê bình quân toàn thị trường đạt 122.300 đồng/kg, giảm 1.400 đồng.

Thị trường cà phê thế giới đang chịu tác động lớn từ chính sách thương mại mới của Mỹ. Kể từ ngày 6/8, chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil - quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, cũng là nguồn cung chiếm tới 1/3 lượng nhập khẩu của Mỹ.

Quyết định này đã khiến các nhà rang xay Mỹ hạn chế ký hợp đồng mới với Brazil, chuyển hướng sang nguồn cung từ Trung Mỹ và Colombia, nhưng với chi phí cao hơn so với giá niêm yết trên sàn ICE.

Theo ông Marcio Ferreira, Chủ tịch Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), chính sách thuế quan đã làm gián đoạn thị trường, tạo môi trường bất ổn và đẩy giá càphê arabica toàn cầu tăng hơn 30% trong tháng Tám.

Ông nhận định thị trường vẫn chưa tìm thấy “đỉnh giá,” trong khi sản lượng Brazil năm 2025 thấp hơn khoảng 10% so với kỳ vọng và có nguy cơ tiếp tục giảm do thời tiết bất lợi./.