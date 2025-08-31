  • Huế ngày nay Online
Giá dầu thế giới phiên 1/9 tăng do lo ngại nguồn cung gián đoạn

ClockThứ Ba, 02/09/2025 15:13
Chốt phiên giao dịch 1/9, giá dầu Brent tăng 1% khi thị trường lo ngại căng thẳng Nga và Ukraine gia tăng có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung, trong khi đồng USD yếu cũng hỗ trợ giá dầu.

Giá xăng, dầu cùng tăngGiá dầu tăng sau diễn biến quân sự liên quan đến cơ sở năng lượng của Nga

 Xe chở dầu di chuyển trên đường cao tốc ở Three Rivers, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 67 xu Mỹ (1%) lên 68,15 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 67 xu Mỹ (1,1%) lên 64,68 USD/thùng.

Thị trường tiếp tục lo ngại về dòng chảy dầu mỏ của Nga, khi các nhà phân tích của ngân hàng ANZ dẫn dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho biết, lượng dầu xuất khẩu hàng tuần từ các cảng của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần là 2,72 triệu thùng mỗi ngày (bpd). Thị trường cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ công bố trong tuần này để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế. Báo cáo này sẽ kiểm chứng liệu nhà đầu tư có còn tin rằng lãi suất của Mỹ sẽ sớm giảm hay không - một niềm tin vốn đã khuyến khích họ mua tài sản rủi ro như dầu mỏ.

Trước khi dữ liệu trên được công bố, trong ngày 1/9 đồng USD ở gần mức thấp nhất trong 5 tuần khiến dầu rẻ hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Một khảo sát của khu vực tư nhân vừa công bố cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 8/2025 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 5 tháng. Chuyên gia phân tích hàng hóa Bjarne Schieldrop của ngân hàng SEB cho rằng điều này sẽ hỗ trợ thêm cho giá dầu.

Một diễn biến khác cũng được thị trường chú ý là Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+ sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 7/9.

Các nhà phân tích của ngân hàng HSBC cho biết, sau mùa hè, lượng dầu dự trữ sẽ tăng trong quý IV/2025 và quý I/2026, với mức dư thừa 1,6 triệu thùng/ngày trong quý IV/2025.

Việc OPEC+ gia tăng nguồn cung cùng với lượng dầu dự trữ ngày càng lớn có thể tiếp tục gây áp lực khiến giá dầu giảm. Điều này diễn ra sau khi cả dầu Brent và WTI ghi nhận mức giảm từ 6% trở lên trong tháng 8/2025, đánh dấu lần sụt giảm hàng tháng đầu tiên trong vòng 4 tháng qua. Chuyên gia phân tích John Evans của công ty tư vấn dầu khí PVM cho rằng thị trường dầu mỏ vẫn sẽ thận trọng do nguồn cung từ OPEC+ đang tăng lên.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: giá dầu thế giớilo ngạinguồn cunggián đoạn
  Nội dung góp ý

