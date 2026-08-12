Đường sắt mở bán vé Tết Đinh Mùi từ ngày 5/9

Từ 8 giờ ngày 5/9/2026, khoảng 300.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2027 đi suốt được mở bán rộng rãi trên toàn quốc thông qua các kênh bán vé trực tiếp và trực tuyến. (Ảnh: VNR)

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt tổ chức mở bán rộng rãi vé tàu Tết từ 8 giờ ngày 5/9/2026.

Với phương án vận hành 57 đoàn tàu, hơn 800 toa xe cùng nhiều chính sách giảm giá, ngành đường sắt phấn đấu bảo đảm phục vụ hành khách an toàn, thuận tiện, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trước, trong và sau Tết.

Theo kế hoạch vận tải Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đợt cao điểm được ngành đường sắt tổ chức từ ngày 23/1 đến hết ngày 25/2/2027, tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Trong thời gian này, ngành đường sắt tổ chức vận dụng 57 đoàn tàu với tổng số hơn 800 toa xe. Dự tính khoảng 300.000 vé tàu đi suốt được mở bán rộng rãi trên toàn quốc thông qua các kênh bán vé trực tiếp và trực tuyến.

Tổ chức nhiều đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết

Đối với các đoàn tàu khách Thống Nhất, ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hằng ngày 7 đôi tàu chạy suốt giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 và SE23/SE24.

Cùng với đó, ngành đường sắt tăng cường thêm 2 đôi tàu TN3/4 và TN5/6 trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Đối với các tuyến khu đoạn, có 11 đôi tàu được tổ chức chạy thường xuyên hằng ngày. Trong đó, tuyến Hà Nội-Phủ Lý có đôi PL1/PL2; Hà Nội-Vinh có đôi NA1/NA2; Hà Nội-Đà Nẵng có 2 đôi SE17/SE18 và SE19/SE20; Thọ Lộc-Huế có đôi HQ1/HQ2; Huế-Đà Nẵng có 2 đôi HĐ1, HĐ2, HĐ3, HĐ4; Sài Gòn-Đà Nẵng có đôi SE22/SE21; Sài Gòn-Quy Nhơn có đôi SE29/SE30; Sài Gòn-Nha Trang có đôi SNT2/SNT1 và Sài Gòn-Phan Thiết có đôi SPT2/SPT1.

Trong thời gian cao điểm, ngành đường sắt tiếp tục tăng cường các đôi tàu khu đoạn trên một số tuyến có nhu cầu đi lại lớn.

Cụ thể, tuyến Sài Gòn-Vinh và ngược lại được tăng cường 2 đôi SE13/SE14, SE15/SE16; tuyến Sài Gòn-Quảng Ngãi và ngược lại tăng cường đôi SE25/SE26. Tuyến Nha Trang-Sài Gòn được tổ chức thêm 0,5 đôi tàu, gồm tàu SNT12 trong giai đoạn trước Tết và tàu SNT11 trong giai đoạn sau kỳ nghỉ Tết.

Thời gian nghỉ Tết từ ngày 5 đến 8/2/2027, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 3 Tết Đinh Mùi, căn cứ nhu cầu thực tế của hành khách, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm một số đôi tàu khu đoạn từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang; từ Hà Nội đi Vinh và ngược lại, phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân của nhân dân.

Để tạo điều kiện cho nhiều hành khách tiếp cận vé, mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về trong đợt vận tải Tết.

Từ 8 giờ ngày 5/9/2026, hành khách có thể mua vé tàu Tết qua hệ thống website chính thức của ngành đường sắt, gồm dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn và giare.vetau.vn.

Bên cạnh đó, hành khách có thể mua vé thông qua các ứng dụng, ví điện tử như MoMo, VNPay, ZaloPay, ShopeePay, ViettelPay, ứng dụng ngân hàng Smart Banking và ứng dụng bán vé tàu trên thiết bị di động.

Hành khách cũng có thể mua vé trực tiếp tại các nhà ga, đại lý và điểm bán vé chính thức do ngành đường sắt quản lý. Trường hợp cần được hướng dẫn, hành khách có thể liên hệ Tổng đài bán vé ga Sài Gòn theo số 1900 1520 hoặc Tổng đài bán vé ga Hà Nội theo số 1900 0109.

Việc đa dạng hóa các kênh bán vé được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng tập trung đông người tại nhà ga, tạo thuận lợi cho hành khách chủ động lựa chọn hành trình và thời gian đi tàu.

Nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm, ngành đường sắt sẽ thực hiện giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách bắc-nam trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 16/8/2026.

Giảm 10% giá vé tàu khách bắc-nam từ ngày 1/7/2026

Đối với sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, ngành đường sắt áp dụng mức giảm từ 10% đến 20% giá vé.

Trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt triển khai nhiều chính sách giảm giá nhằm hỗ trợ hành khách, trong đó có các chương trình dành cho người mua vé sớm, hành khách đi tập thể, mua vé khứ hồi, sinh viên và các đối tượng chính sách xã hội.

Theo đó, hành khách mua vé xa ngày, từ 10 ngày trở lên, với khoảng cách hơn 900km được giảm từ 5 đến 20% giá vé đối với các đoàn tàu và thời gian áp dụng theo quy định.

Ngành đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm từ 3 đến 5% giá vé đối với một số đoàn tàu Thống Nhất vào các ngày nhất định trước và sau Tết. Một số đoàn tàu khu đoạn như SE22, SE26, SE30, SNT2 và các tàu SE21, SE25, SE29, SNT1 cũng được giảm 3% giá vé trong những ngày quy định.

Đối với tàu SPT2, hành khách được giảm 5% giá vé khi đi tàu vào các ngày 30 và 31/1/2027; tàu SPT1 áp dụng mức giảm tương tự trong các ngày 6, 15, 16 và 17/2/2027.

Hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2 đến 12% giá vé, tùy theo số lượng hành khách, thời gian mua vé và hành trình. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 5% giá vé lượt về.

Đối với sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, ngành đường sắt áp dụng mức giảm từ 10 đến 20% giá vé.

Các đối tượng chính sách xã hội như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi và trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi cũng được áp dụng chính sách giảm giá theo quy định.

Mỗi hành khách người lớn đi tàu được miễn phí vé cho một trẻ em dưới 6 tuổi. Từ trẻ em thứ hai dưới 6 tuổi trở đi phải mua vé trẻ em. Các mức giảm giá ưu đãi không được cộng dồn; hành khách chỉ được áp dụng một mức giảm cao nhất.

Chủ động kiểm tra vé, phòng ngừa vé giả

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé, đại lý thuộc hệ thống đường sắt quản lý hoặc các website, ứng dụng và ví điện tử chính thức. Khi mua vé, hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hưởng chính sách giảm giá nếu thuộc đối tượng được ưu đãi.

Để chủ động bảo đảm quyền lợi, hành khách có thể kiểm tra tính hợp lệ của vé điện tử trên website dsvn.vn, tại mục “Kiểm tra vé”. Người mua cần nhập đầy đủ mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi tàu và số giấy tờ cá nhân ghi trên vé để đối chiếu với thông tin trên thẻ lên tàu hỏa.

Ngành đường sắt cũng lưu ý, từ ngày 10/7/2026, giá vé không còn được hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa. Trường hợp cần xem lại giá vé đã mua, hành khách có thể tra cứu thông qua hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của ngành đường sắt.

Đối với việc đổi, trả vé trong thời gian cao điểm vận tải Tết, ngành đường sắt áp dụng mức lệ phí trả vé 30% giá vé đối với các trường hợp thuộc phạm vi quy định. Hành khách trả vé cá nhân phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ; đối với vé tập thể, thời gian tối thiểu là 48 giờ.

Ngoài thời gian cao điểm, lệ phí đổi, trả vé được áp dụng từ 5 đến 20%, tùy theo loại vé và thời điểm hành khách thực hiện đổi, trả trước giờ tàu chạy.

Với phương án tổ chức chạy tàu được xây dựng chủ động cùng hệ thống bán vé đa dạng và các chính sách hỗ trợ hành khách, ngành đường sắt cho biết sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, góp phần bảo đảm các chuyến tàu vận hành an toàn, thuận lợi, đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết và du xuân của người dân.

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