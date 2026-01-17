Trả lại vẻ đẹp xưa cho hồ Thủy Tiên

Rừng thông bao quanh hồ Thủy Tiên

Hồi sinh công viên bỏ hoang

Là một quần thể gồm rất nhiều ngọn đồi lớn nhỏ trập trùng ở mé tây trung tâm thành phố, Thiên An là một địa điểm du lịch Huế thú vị, lãng mạn bởi khí hậu quanh năm mát mẻ, phong cảnh hữu tình, những ngọn đồi thoai thoải, những cây thông cao vút, xanh mướt soi bóng xuống hồ Thủy Tiên, những con đường uốn lượn quanh co như muốn đưa lữ khách lạc vào cõi mơ.

Nằm giữa quần thể Thiên An là hồ nước Thủy Tiên. Tên gọi Thủy Tiên gợi liên tưởng ngày xưa các nàng tiên đã từng xuống hạ giới và lưu lạc chốn này. Cũng chính phong cảnh quá đẹp, quá hữu tình mà cách đây hơn 20 năm, khu vực này đã được đầu tư xây dựng thành một khu vui chơi giải trí hiện đại với diện tích gần 50ha, gồm các hạng mục khá tốn kém, như thủy cung, công viên nước, du thuyền trên hồ, sân khấu nhạc nước, nhà hàng... Tiếc thay, chỉ sau một thời gian ngắn, dự án rơi vào cảnh đình trệ rồi bỏ hoang.

Ngày 15/9/2022, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 khóa XIII của HĐND thành phố Huế (cũ), đã thông qua nghị quyết phê duyệt đầu tư dự án cải tạo các hạng mục của công viên nước hồ Thủy Tiên với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng. Dự kiến sau khi được cải tạo, công viên sẽ trở thành công viên công cộng, là điểm du lịch cho người dân và du khách.

Các hạng mục nguy hiểm do xuống cấp được tháo dỡ hoặc gia cố. Lối đi quanh hồ được mở lại, có đoạn nằm dưới tán thông râm mát, có đoạn men sát mặt nước. Riêng tượng rồng, công trình từng gây nhiều tranh cãi, được giữ lại sau khi đã xử lý những vị trí mất an toàn và định hướng như một tác phẩm điêu khắc ngoài trời. Không có thêm công trình lớn, cũng không xuất hiện các dịch vụ buôn bán ồn ào. Sự thay đổi chủ yếu đến từ việc trả lại không gian cho thiên nhiên và con người.

Đang dần đẹp lên

Giờ đây, hồ Thủy Tiên dần trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân sống quanh khu vực đồi Thiên An. Một buổi sáng sớm, khi sương còn phủ mờ mặt hồ Thủy Tiên, tôi bắt gặp ở dưới tán thông vài người đi bộ chậm rãi, có người chạy bộ nhẹ rồi dừng lại hít thở. Vào những ngày cuối tuần, hồ Thủy Tiên đông hơn nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh.

Anh Lê Phan Khôi (28 tuổi, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) từng ghé hồ Thủy Tiên vào năm 2018, khi nơi này vẫn còn mang dáng vẻ hoang phế. Lần này quay lại, anh thấy khác hẳn. Không gian xanh hơn, có đường đi bộ giữa rừng thông, cảm giác rất dễ chịu.

Cùng với sự thay đổi trong cách sử dụng, hình ảnh hồ Thủy Tiên trong mắt nhiều người cũng dần khác đi. Thay cho những bức ảnh u tối từng xuất hiện nhiều năm trước là cảnh hồ nước phẳng lặng, rừng thông xanh và ánh nắng xuyên qua tán cây. Đây dần dần trở thành địa điểm check-in của giới trẻ và khách du lịch. Không có bảng quảng cáo hay hoạt động thu hút đông người, hồ Thủy Tiên hiện diện khá lặng lẽ trong đời sống thường ngày.

Mới đây, tôi đã bắt gặp nhiều đoàn khách đến công viên hồ Thủy Tiên, phần lớn là dòng khách từ các nước châu Âu, châu Mỹ, Úc… Có đoàn còn mang theo thức ăn nhẹ, nước uống để dành cho bữa trưa với các hoạt động trải nghiệm tại công viên này. Nhiều chuyến xe taxi, xe ô tô của các đơn vị dịch vụ du lịch chở nhiều du khách quốc tế đến đây. Ngoài ra, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng trải nghiệm phương tiện xe máy tìm đến điểm du lịch này.

Đồi Thiên An và hồ Thủy Tiên đang dần tìm lại vẻ đẹp xưa. Không ồn ào thay đổi, không cần trở thành điểm đến nổi bật, hồ nước và rừng thông nơi đây đang dần tìm lại chỗ đứng của mình trong nhịp sống của người Huế. Với đường dạo ven hồ Thủy Tiên được lát đá, lắp đèn chiếu sáng, trồng thêm cây, hoa... hứa hẹn sẽ là nơi vui chơi, giải trí lý tưởng cho Nhân dân TP. Huế cũng như du khách trong và ngoài nước.