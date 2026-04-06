Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa của các nước cấp vũ khí cho Iran

Cảng hàng hóa tại California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: “Quốc gia cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ lập tức bị áp thuế 50% đối với bất kỳ và tất cả hàng hóa bán cho Mỹ. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Sẽ không có ngoại lệ hay miễn trừ!”.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết nước này có ý định xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Iran, mà ông cho rằng Iran “đã trải qua một cuộc thay đổi chế độ rất hiệu quả”, đồng thời tuyên bố sẽ không có hoạt động làm giàu urani. Theo ông Trump, Mỹ hợp tác với Iran sẽ đào lên và di dời lượng uranium làm giàu đã bị vùi lấp sau các đợt không kích phối hợp của Mỹ-Israel vào năm ngoái.

Trong một bài đăng vài phút trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang thảo luận với Iran về việc giảm thuế và nới lỏng trừng phạt Tehran, đồng thời nói rằng nhiều điểm trong thỏa thuận 15 điểm đã đạt được sự đồng thuận.

Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần và Iran nhất trí tạm thời mở lại eo biển Hormuz quan trọng.

