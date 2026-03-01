Xung đột leo thang tại Trung Đông: Không kích phủ đầu, Iran đáp trả quy mô lớn và phản ứng từ cộng đồng quốc tế

Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran sáng 28-2. Ảnh: Reuters

Đòn không kích phủ đầu nhằm vào giới lãnh đạo Iran

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), loạt không kích mở màn ngày 28/2 đã khiến nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó có Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Pakpour.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhiều nhân vật chủ chốt trong bộ máy quân sự và an ninh Iran, như cố vấn cấp cao Ali Shamkhani và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh.

Truyền thông Israel nhận định chiến dịch ban đầu được thiết kế nhằm vào khoảng 30 lãnh đạo cấp cao của Iran, bao gồm cả các quan chức quân đội, hạt nhân và chính trị. Một số nguồn tin cho rằng khu nhà của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran đã bị tấn công, khiến liên lạc với ông bị gián đoạn.

Tối cùng ngày, một quan chức Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều cho rằng các báo cáo về việc ông Khamenei thiệt mạng là "đáng tin cậy". Tuy nhiên, phía Iran chưa đưa ra xác nhận chính thức và chưa có nguồn độc lập kiểm chứng thông tin này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp tục trong những ngày tới nhằm vào "hàng nghìn mục tiêu" tại Iran.

Iran đáp trả bằng hơn 200 tên lửa và UAV

Ngay sau các cuộc không kích, Iran đã phát động đợt trả đũa quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo quân đội Israel, hơn 200 tên lửa và UAV đã được phóng về phía nước này trong ngày 28/2. Khoảng 125 tên lửa được khai hỏa trong đợt đầu, song phần lớn bị đánh chặn trước khi xâm nhập không phận Israel.

Còi báo động vang lên liên tục tại miền Trung và miền Bắc Israel. Một số tên lửa đã đánh trúng khu dân cư, trong đó mảnh vỡ xuyên vào tầng 17 của một tòa nhà cao tầng tại thành phố Tirat Hacarmel khiến một người bị thương nhẹ.

Lực lượng y tế Israel cho biết khoảng 90 người đã được điều trị, chủ yếu do bị thương nhẹ hoặc gặp hoảng loạn khi chạy vào hầm trú ẩn.

Ngoài ra, IDF thông báo đã bắn hạ hơn 10 UAV nghi xuất phát từ Iran, trong đó có các mục tiêu gần khu vực Biển Chết.

Jordan cũng xác nhận đánh chặn 49 tên lửa và UAV khi bay qua không phận nước này.

Trong khi đó, truyền thông Iran tuyên bố Tehran đã triển khai tới 1.200 tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông kể từ sáng cùng ngày.

Iran đồng thời tuyên bố phá hủy một hệ thống radar Mỹ đặt tại Qatar, song Washington và Doha chưa xác nhận thông tin này.

Thương vong gia tăng, nhiều tỉnh của Iran bị ảnh hưởng

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết hơn 20 trong tổng số 31 tỉnh của nước này bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích.

Đáng chú ý, một trường học dành cho nữ sinh ở miền Nam Iran bị tấn công khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, theo truyền thông địa phương.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án vụ việc là hành động "vô nhân đạo", đồng thời yêu cầu các cơ quan cứu trợ khẩn trương hỗ trợ nạn nhân.

Trong khu vực, Bahrain đã quyết định chuyển toàn bộ hệ thống giáo dục sang học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn.

Israel cũng đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ lực lượng Hezbollah tại Liban mở thêm mặt trận phía Bắc.

Xung đột tại Trung Đông: Nguy cơ gián đoạn hàng hải và cú sốc năng lượng

Căng thẳng lan sang lĩnh vực hàng hải khi Iran cảnh báo có thể phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Một quan chức thuộc Phái bộ hải quân Aspides của Liên minh châu Âu cho biết tàu thuyền trong khu vực đã nhận tín hiệu cảnh báo vô tuyến từ IRGC rằng không được đi qua tuyến hàng hải này.

Giới phân tích nhận định bất kỳ động thái hạn chế lưu thông nào tại eo Hormuz đều có thể gây biến động mạnh đối với giá dầu và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mỹ đã khuyến cáo tàu thương mại tránh xa khu vực Vùng Vịnh, trong khi Qatar tạm thời đình chỉ hoạt động vận tải biển nội địa nhằm bảo đảm an toàn.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn, quốc tế kêu gọi kiềm chế

Trước nguy cơ leo thang, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn cấp tại New York.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo các hành động quân sự hiện nay có thể châm ngòi cho một chuỗi sự kiện "không ai có thể kiểm soát", đồng thời kêu gọi các bên ngay lập tức quay trở lại bàn đàm phán.

Pháp, Trung Quốc và Nga đều lên án việc sử dụng vũ lực và nhấn mạnh cần tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ai Cập cảnh báo khu vực có nguy cơ rơi vào "hỗn loạn hoàn toàn", trong khi Oman và Kuwait kêu gọi các bên tránh bị cuốn vào vòng xoáy xung đột.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục ngừng bắn ngay lập tức, còn Moskva tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.