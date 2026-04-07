Chủ động quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cán bộ thuế hướng dẫn thông tin liên quan đến quyết toán thuế

Nhiều vướng mắc

Thời điểm này, các tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã hoàn thành việc nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho kỳ tính thuế 2025. Hệ thống thuế cũng như trên ứng dụng eTax Mobile những dữ liệu phục vụ cho cá nhân quyết toán thuế với cơ quan thuế cũng đã được đồng bộ. Theo quy định, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 với cá nhân ủy quyền cho đơn vị trả thu nhập nộp chậm nhất 31/3/2026 và cá nhân tự quyết toán với cơ quan thuế nộp chậm nhất 4/5/2026.

Tại các diễn đàn thuế, nhiều vấn đề và tình huống liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân được người dân chia sẻ. Trong đó, nhiều người nộp thuế chưa thể thực hiện quyết toán thuế cho năm 2025 do chưa thực hiện quyết toán và thực hiện nghĩa vụ thuế cho các kỳ trước đó, phát hiện kê khống thu nhập…

Chị H.T.L., thành phố Huế cho hay, năm 2025, cơ quan chị thực hiện hợp nhất với một đơn vị khác, vì thế đơn vị yêu cầu cá nhân tự quyết toán với cơ quan thuế do phát sinh thu nhập 2 nơi. Thế nhưng, khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế, chị H.T.L. phát hiện mình không được ủy quyền quyết toán thuế trong năm 2024 và đóng thiếu thuế thu nhập cá nhân năm 2024 dẫn đến phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp. Cơ quan thuế yêu cầu chị tra cứu thông tin quyết toán để gửi tờ khai và hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan trước khi quyết toán thuế năm 2025.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp người nộp thuế chủ quan không kiểm tra các thông tin quyền và nghĩa vụ thuế trong năm và những năm trước nên dẫn đến phát sinh số thuế phải nộp.

Việc chủ quan không kiểm tra thông tin thuế của cá nhân cũng dẫn đến nhiều câu chuyện “dở khóc, dở cười”. Chia sẻ tại diễn đàn thuế chuyên sâu (cộng đồng sinh hoạt, trao đổi chuyên môn về kế toán - thuế trên mạng xã hội), chị Vy Nguyễn, ở TP. Hồ Chí Minh cho hay, chị bị 2 công ty ở Huế và TP. Hồ Chí Minh khai khống thuế thu nhập cá nhân năm 2021 và năm 2022. Trong đó, năm 2021 số tiền khai khống lớn dẫn đến phát sinh số thuế phải nộp, năm 2022 không phát sinh nghĩa vụ thuế. Chị nhờ cơ quan thuế hướng dẫn, gửi báo cáo trên ứng dụng eTax Mobile, liên hệ với 2 doanh nghiệp đã kê khống thu nhập, gửi hồ sơ về 2 cơ quan thuế yêu cầu 2 công ty khai khống thu nhập gỡ bỏ thu nhập đã kê khai. Tuy nhiên đến nay, thông tin kê khống thu nhập của chị vẫn chưa được gỡ bỏ.

Liên quan đến những câu chuyện trên, ông Trần Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Thuế Hồng Đức chia sẻ, việc nắm, tìm hiểu thông tin về nghĩa vụ thuế và tình trạng quyết toán không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn trực tiếp bảo vệ quyền lợi tài chính của chính người nộp thuế. Bên cạnh đó, việc kiểm tra thông tin thuế trên các dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế còn giúp người nộp thuế đảm bảo quyền lợi được hoàn thuế do có người phụ thuộc hoặc chưa tính hết các khoản giảm trừ, tránh bị xử phạt và chủ động trong các giao dịch dân sự. Ngoài ra, thực tế hiện nay đã có trường hợp các doanh nghiệp lạ tự ý sử dụng thông tin cá nhân của người dân để kê khai chi phí ảo nhằm trốn thuế. Do đó, việc kiểm tra đầy đủ thông tin trên các dịch vụ thuế điện tử giúp người nộp thuế phát hiện ngay các nguồn thu nhập “lạ”, kịp thời phản ánh với cơ quan thuế để bảo vệ mình khỏi những rắc rối pháp lý liên quan.

Đơn giản hóa thủ tục quyết toán

Tại hội nghị hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025 và đối thoại với người nộp thuế mới đây, Thuế thành phố cho hay, đối với kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thành phần hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp quyết toán thuế đã được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Những trường hợp tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động và không cấp được chứng từ khấu trừ, cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế để xem xét, xử lý hồ sơ quyết toán cho cá nhân.

Đơn vị tư vấn hỗ trợ người nộp thuế

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, người nộp thuế cần chủ động rà soát tình hình thu nhập trong năm, các khoản thu nhập từ nhiều nguồn nếu có, số thuế đã khấu trừ và các khoản giảm trừ để xác định nghĩa vụ quyết toán thuế của mình. Theo đó, cá nhân cần lưu ý kiểm tra thông tin về đăng ký người phụ thuộc và các khoản giảm trừ để đảm bảo quyền lợi của mình khi quyết toán hoặc hoàn thuế.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố nhấn mạnh, để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin và thực hiện quyết toán, cá nhân nên cài đặt và sử dụng các ứng dụng thuế điện tử như eTax Mobile hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Qua đó, người nộp thuế có thể kiểm tra dữ liệu thu nhập, nghĩa vụ thuế và thực hiện quyết toán thuế theo tờ khai gợi ý đơn giản và thuận tiện.

Thuế thành phố cũng lưu ý, để hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được xử lý tự động, nhanh chóng, người nộp thuế cần rà soát và cập nhật thông tin định danh cá nhân, người phụ thuộc đảm bảo trùng khớp với dữ liệu dân cư; kiểm tra số liệu trên tờ khai quyết toán bao gồm tổng thu nhập, các khoản giảm trừ và số thuế đã khấu trừ; cập nhật và xác thực tài khoản ngân hàng cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile để nhận tiền hoàn thuế. Đồng thời, thực hiện quyết toán sau khi tổ chức trả thu nhập đã nộp hồ sơ quyết toán để hệ thống có đầy đủ dữ liệu xử lý hoàn thuế nhanh chóng.