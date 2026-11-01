Cân đối chi phí để vươn khơi

Ngư dân chủ động chuyển đổi phương thức khai thác để tiết kiệm chi phí chuyến biển.

Chủ động tính toán chi phí

Phường Thuận An hiện có gần 200 tàu cá dài từ 12m trở lên, hoạt động khai thác xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong thời điểm giá nhiên liệu biến động, việc cân đối chi phí và lựa chọn thời điểm xuất bến được các chủ tàu đặc biệt quan tâm. “Giá dầu tăng thì các khoản chi phí cho mỗi chuyến biển cũng tăng theo. Vì vậy, chủ tàu phải tính toán kỹ lịch trình, thời gian khai thác cùng các khoản chi phí khác để chuyến biển đạt hiệu quả cao nhất”, anh Lê Văn Tiến, chủ tàu cá tại phường Thuận An chia sẻ.

Tại khu neo đậu Vinh Thanh, xã Phú Vinh, hoạt động khai thác thủy sản cũng đang được các chủ tàu điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Việc chủ động xây dựng phương án cho mỗi chuyến biển, từ chuẩn bị nhiên liệu đến lựa chọn ngư trường là yếu tố quan trọng để ngư dân duy trì hoạt động sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Phát, Chi hội trưởng Chi hội Nghề cá xã Phú Vinh cho biết, mỗi chuyến biển đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu khá lớn từ 80 - 100 triệu đồng, trong đó nhiên liệu chiếm hơn 50%. Do vậy, các chủ tàu phải chủ động cân đối nguồn vốn, tính toán thời gian khai thác, theo dõi giá cả, biến động thị trường để lựa chọn phương án ra khơi phù hợp. Thay vì khai thác dàn trải trong điều kiện chi phí cao, nhiều chủ tàu dự kiến tập trung nguồn lực cho vụ cá nam năm sau. Đây cũng là cách để ngư dân thích ứng với biến động giá nhiên liệu, từng bước ổn định hoạt động khai thác và duy trì sinh kế bền vững.

Linh hoạt để thích nghi

Theo kế hoạch, năm 2026, sản lượng khai thác thủy sản toàn thành phố ước đạt 45.700 tấn, tăng 3,2% so với năm 2025, chiếm khoảng 66,6% tổng sản lượng thủy sản. Hiện nay, nhiều chi hội nghề cá của địa phương đã vận động hội viên chủ động điều chỉnh, chuyển đổi phương thức khai thác phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó tập trung ở việc chuyển đổi nghề khai thác từ các nghề lưới vây, lưới rê vốn phải di chuyển ra vùng khơi và thời gian bám biển kéo dài từ 10 - 15 ngày sang nghề lưới chụp và nghề câu tại vùng lộng. Ngoài ra, các chủ tàu cá hướng đến khai thác các loại hải sản có giá trị cao.

Tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, từ đầu tháng 10, nhiều tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá đã chuyển sang nghề câu cá thu, mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 3 - 4 ngày, sản lượng đạt 1,1 - 1,3 tấn. Trong khi đó, một số chủ tàu trước đây làm nghề lưới vây, lưới rê cũng mạnh dạn chuyển sang nghề lưới chụp mực, mỗi chuyến kéo dài khoảng 7 - 8 ngày, sản lượng đạt 2 - 3 tấn. Với giá bán khoảng 250.000 - 300.000 đồng/kg đối với mực và 170.000 - 280.000 đồng/kg đối với cá thu tươi nguyên con, các nghề khai thác này cũng mở thêm cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm, tạo nguồn thu ổn định cho ngư dân.

Theo anh Trần Văn Cường, đại diện Chi hội Nghề cá Thuận An, việc lựa chọn nghề khai thác phù hợp với đặc điểm tàu thuyền và điều kiện ngư trường giúp ngư dân chủ động trong tổ chức sản xuất, thích ứng với biến động chi phí nhiên liệu. Qua đó, ngư dân có thêm động lực duy trì hoạt động sản xuất và vươn khơi bám biển.

Nhờ chủ động điều chỉnh phương thức khai thác, hoạt động khai thác thủy sản của thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng khai thác biển đạt hơn 37.000 tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Trần Quang Nhất, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố cho biết, thời gian tới, ngành thủy sản tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời khuyến cáo người dân trong hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản, chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại do thiên tai.