Bùng nổ thanh toán không dùng tiền mặt

Nhiều người già thành thạo chuyển khoản qua điện thoại. Ảnh: Châu Lê

Nếu trước đây, nhóm người sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu tập trung ở độ tuổi từ 18 - 50, thì nay xu hướng này đã mở rộng đáng kể sang nhóm thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi và người lớn tuổi, thậm chí cả những người độ tuổi từ 70 - 80.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đã đạt gần 89%. Trong khi đó, nhóm người cao tuổi đã nghỉ hưu cũng chủ động mở tài khoản nhiều hơn để nhận lương hưu và thực hiện các giao dịch tiện ích trên ngân hàng số.

Đơn cử như tại tổ dân phố 11, phường Vỹ Dạ (TP. Huế), nhiều cụ ông, cụ bà dù đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn thành thạo thao tác chuyển khoản qua điện thoại để đóng góp kinh phí cho tổ dân phố, ủng hộ quỹ khuyến học hay chi trả sinh hoạt phí hằng ngày. Dù thao tác có phần chậm hơn giới trẻ, nhưng sự chủ động thích ứng của người lớn tuổi tại Huế cho thấy, công cuộc chuyển đổi số đã thực sự đi vào chiều sâu, lan tỏa tích cực đến từng nếp nhà.

Ghi nhận tại các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP. Huế, từ các cơ sở kinh doanh quy mô lớn đến hộ bán lẻ đều tích cực đầu tư hạ tầng thanh toán số. Tại các chợ truyền thống như Bến Ngự, Đông Ba, An Cựu..., hình thức quét mã QR hay chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng đã trở thành thói quen quen thuộc của các tiểu thương, kể cả những gánh hàng rong nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải trí, du lịch, mua sắm trên địa bàn cũng đa dạng hóa phương thức thanh toán như chuyển khoản, quẹt thẻ qua máy POS, liên kết ví điện tử... nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dân và du khách.

Sự hưởng ứng tích cực từ người dân, doanh nghiệp đã góp phần đưa khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt trong 6 tháng đầu năm 2026 của cả nước tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Riêng về tài khoản thanh toán, hiện cả nước có hơn 243 triệu tài khoản, hơn 164 triệu thẻ ngân hàng đang lưu hành. Trong đó, Huế có hơn 1,1 triệu thẻ ngân hàng đang lưu hành; 229 máy ATM và 1.064 máy POS đang hoạt động phục vụ nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng thông suốt từ Trung ương đến địa phương đã bảo đảm dòng tiền của nền kinh tế lưu thông an toàn, hiệu quả.

Xu hướng thanh toán số đang tiếp tục bước sang giai đoạn mới khi Ngân hàng Nhà nước đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ dữ liệu lớn (Big Data). Điều này hứa hẹn sẽ mang lại những tiện ích, trải nghiệm vượt trội cho khách hàng trong thời gian tới.

Sự bùng nổ của thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ phản ánh xu thế chung của cả nước, mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong lộ trình xây dựng Huế trở thành đô thị thông minh, hiện đại và bền vững. Việc hình thành thói quen “tiêu dùng không tiền mặt” từ các khu chợ truyền thống đến các điểm tham quan di sản không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, mà còn tạo điểm cộng lớn trong mắt du khách trong và ngoài nước khi đến Huế.