Tinh tế mứt cà pháo
Chủ Nhật, 25/01/2026 06:06 (GMT+7)
HNN - Lớn lên từ ruộng đồng, lại thấm đẫm chất quê “nhút mặn, chua cà” nhưng phải đến U50, tôi mới lần đầu tiên được nghe đến món “mứt cà pháo” của xứ Huế. Quả cà vốn quá quen trên mâm cơm đạm bạc lại xuất hiện trong một hình hài quá lạ - món mứt quá đẹp mắt cho ngày tết Nguyên đán.
Tháng Chạp chớm về, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng mời bạn đọc thưởng thức bằng... thị giác món mứt cà pháo, trước khi có dịp thưởng thức trọn vị món ngon và tinh tế này. Bộ ảnh do tác giả Phan Trung thực hiện.
Nói về mứt cà pháo, Trung cho biết cơ duyên “gặp” món này từ clip của một bạn nổi tiếng trên mạng chuyên về ẩm thực. Sau đó, Trung đã tìm tới chị Lê Thanh Hương - một nghệ nhân làm bánh lâu năm ở Kim Long để được chụp ảnh, ghi hình. Chị Hương kể, hồi nhỏ chị thường hay làm món này. Nhưng vì tính thương mại của sản phẩm không cao, quá trình làm lại quá mất công nên nay không làm nữa, chứ hoàn toàn không phải đã thất truyền.
“Món này đã lạ mắt, lại còn lạ vị. Em ăn thử lạ hoắc, vì chưa từng được thử lần nào”, Trung chia sẻ.
| Mứt cà pháo - tinh hoa ẩm thực Huế
| Nghệ nhân Thanh Hương
|Phơi cà pháo theo quy trình “7 nắng, 3 sương”
|Nguyên liệu là quả cà pháo tươi
| Ngâm, tách vỏ và lấy hạt cà
| Rim đường và mứt cà pháo