HNN - Kỳ này Huế ngày nay Cuối tuần chọn giới thiệu chùm ảnh khơi gợi vị giác của quý độc giả xa gần với những món ăn đậm vị Huế. Bộ ảnh do tác giả Anh Lê thực hiện.

Sở hữu di sản ẩm thực phong phú, có sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực cung đình cầu kỳ và ẩm thực dân gian bình dị, đa dạng với các món nổi tiếng, như: bún bò Huế, cơm hến, nem lụi, bánh bèo, bánh bột lọc, chè Huế…, người ta bảo, người Huế ăn uống không chỉ để no, mà để nhớ, để thương và để giữ nếp. Bởi vậy, mỗi món ăn bình dân nơi đây đều là chiều sâu văn hóa, là thói quen sống và cả tính cách của người dân xứ sở.

Tự nhận mình “không phải là dân review”, Anh Lê chia sẻ, bằng tất cả sự trân quý dành cho ẩm thực Huế, những hình ảnh được anh ghi lại xuất phát từ nhu cầu chụp ảnh tư liệu cho các món ăn đặc sản của Huế và tiếp đó là quảng bá các món Huế đến bạn bè muôn nơi bằng thị giác. Những điểm anh ghi hình đều là những quán đã mở bán lâu năm, hợp vị và có những mệ, những dì chủ dễ thương, gần gũi…

Luôn mong, bạn bè và du khách gần xa khi về Huế, sẽ luôn ấm lòng!

 
 
Bánh bèo chén, bún bò và bánh canh Hàn Thuyên 
 Thưởng thức bún nghệ
 Trong veo bánh lọc Huế
Bánh canh cua nguyên con

 

 Đậm vị bánh xèo cá kình
 Lưu giữ “vị Huế”

