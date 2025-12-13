Giữ nghề lọng Huế

Qua ống kính của tác giả Bảo Châu, Huế ngày nay Cuối tuần giới thiệu công việc làm lọng tại gia đình nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên (đường Bùi Thị Xuân, TP. Huế) - người đã có 35 năm buồn vui cùng lọng Huế. Anh Hoàng Bắc Nam, con trai của nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên cho biết, hai năm trở lại đây lượng khách ngoại tỉnh đặt hàng nhiều hơn hẳn và nhu cầu này vẫn đang rất cao. Nhờ đó, công việc của gia đình có phần thoải mái hơn một số nghề thủ công khác.

Riêng với tác giả Bảo Châu, chia sẻ những góc ảnh, anh bày tỏ: Trong không gian cả gia đình cùng cần mẫn làm nghề, bé Phương Uyên (13 tuổi) cũng đã bắt đầu có ý thức phụ giúp ông bà, cha mẹ theo kiểu “người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Chính điều này khiến tôi rất xúc động khi cảm nhận rõ được tinh thần truyền nghề qua nhiều thế hệ trong gia đình.

Vợ chồng nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên - Lưu Thị Che

Phương Uyên, “truyền nhân nhỏ tuổi nhất của gia đình

Anh Hoàng Bắc Nam - con trai nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên

Tỉ mỉ trong từng công đoạn