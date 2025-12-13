Giữ nghề lọng Huế
Chủ Nhật, 21/12/2025 10:15 (GMT+7)
HNN - Trong khoảng 70 làng nghề thủ công của Huế, làm lọng là một nghề đặc biệt. Ngoài sự công phu trong các công đoạn chế tác, nghề này còn đặc biệt ở chỗ sản phẩm hoàn thiện mang giá trị rất biểu trưng trong đời sống văn hóa xứ sở. Vượt xa giá trị che nắng che mưa, lọng còn là chỉ dấu của trật tự, của nghi lễ và niềm tôn kính.
Qua ống kính của tác giả Bảo Châu, Huế ngày nay Cuối tuần giới thiệu công việc làm lọng tại gia đình nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên (đường Bùi Thị Xuân, TP. Huế) - người đã có 35 năm buồn vui cùng lọng Huế. Anh Hoàng Bắc Nam, con trai của nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên cho biết, hai năm trở lại đây lượng khách ngoại tỉnh đặt hàng nhiều hơn hẳn và nhu cầu này vẫn đang rất cao. Nhờ đó, công việc của gia đình có phần thoải mái hơn một số nghề thủ công khác.
Riêng với tác giả Bảo Châu, chia sẻ những góc ảnh, anh bày tỏ: Trong không gian cả gia đình cùng cần mẫn làm nghề, bé Phương Uyên (13 tuổi) cũng đã bắt đầu có ý thức phụ giúp ông bà, cha mẹ theo kiểu “người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Chính điều này khiến tôi rất xúc động khi cảm nhận rõ được tinh thần truyền nghề qua nhiều thế hệ trong gia đình.
|
| Vợ chồng nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên - Lưu Thị Che
|
|Phương Uyên, “truyền nhân nhỏ tuổi nhất của gia đình
|
|Anh Hoàng Bắc Nam - con trai nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên
|
| Tỉ mỉ trong từng công đoạn
|
|Ghi hình sản phẩm hoàn thiện gửi khách ngoại tỉnh trước khi gửi đi