  • Huế ngày nay Online
Góc ảnh Huế

Giữ nghề lọng Huế

ClockChủ Nhật, 21/12/2025 10:15
HNN - Trong khoảng 70 làng nghề thủ công của Huế, làm lọng là một nghề đặc biệt. Ngoài sự công phu trong các công đoạn chế tác, nghề này còn đặc biệt ở chỗ sản phẩm hoàn thiện mang giá trị rất biểu trưng trong đời sống văn hóa xứ sở. Vượt xa giá trị che nắng che mưa, lọng còn là chỉ dấu của trật tự, của nghi lễ và niềm tôn kính.

Gần gũi & an yênMầm xanh sau lũDi tích Huế ngày mưa

Qua ống kính của tác giả Bảo Châu, Huế ngày nay Cuối tuần giới thiệu công việc làm lọng tại gia đình nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên (đường Bùi Thị Xuân, TP. Huế) - người đã có 35 năm buồn vui cùng lọng Huế. Anh Hoàng Bắc Nam, con trai của nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên cho biết, hai năm trở lại đây lượng khách ngoại tỉnh đặt hàng nhiều hơn hẳn và nhu cầu này vẫn đang rất cao. Nhờ đó, công việc của gia đình có phần thoải mái hơn một số nghề thủ công khác.

Riêng với tác giả Bảo Châu, chia sẻ những góc ảnh, anh bày tỏ: Trong không gian cả gia đình cùng cần mẫn làm nghề, bé Phương Uyên (13 tuổi) cũng đã bắt đầu có ý thức phụ giúp ông bà, cha mẹ theo kiểu “người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Chính điều này khiến tôi rất xúc động khi cảm nhận rõ được tinh thần truyền nghề qua nhiều thế hệ trong gia đình.

 
 Vợ chồng nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên - Lưu Thị Che
Phương Uyên, “truyền nhân nhỏ tuổi nhất của gia đình 
Anh Hoàng Bắc Nam - con trai nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên 
 
 Tỉ mỉ trong từng công đoạn
Ghi hình sản phẩm hoàn thiện gửi khách ngoại tỉnh trước khi gửi đi 

 Từ khóa: giữnghềlọng Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ bản sắc từ ký họa

Những ngày này, nhiều người ghé thăm Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) sẽ bắt gặp không gian triển lãm “Bản sắc văn hóa truyền thống A Lưới”.

Giữ bản sắc từ ký họa
Định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền chính sách học nghề cho bộ đội xuất ngũ

Nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ngày 21/11, Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế tổ chức hội nghị định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền chính sách học nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2025.

Định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền chính sách học nghề cho bộ đội xuất ngũ
Giữ tư liệu Phật giáo qua thanh âm

Sau phòng lưu trữ mộc bản Phật giáo và phòng lưu trữ thư viện gia đình, Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế vừa chính thức khai trương phòng trưng bày tư liệu số hóa đặt tại số 109 Minh Mạng (phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Giữ tư liệu Phật giáo qua thanh âm
Tự làm thiết bị đào tạo nghề

Trong xu thế chuyển đổi số, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động nghiên cứu, chế tạo thiết bị dạy học. Không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt máy móc hiện đại, những sản phẩm này còn đưa công nghệ đến gần hơn với người học, gắn kết đào tạo với thực tiễn sản xuất.

Tự làm thiết bị đào tạo nghề

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top