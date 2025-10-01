Tập huấn sử dụng tài liệu trí tuệ nhân tạo (AI) cho giáo viên

Giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng AI trong giảng dạy

Bộ tài liệu được biên soạn nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng AI cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên trong giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực số của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu mục tiêu, cấu trúc, phạm vi áp dụng của bộ tài liệu; giới thiệu các phiên bản in, điện tử; hệ sinh thái học liệu số; nền tảng trợ lý AI và công cụ đi kèm.

Chương trình định hướng tích hợp AI trong các môn học và hoạt động giáo dục, gắn với khung năng lực số và khung chương trình trí tuệ nhân tạo do Bộ GD&ĐT ban hành. Giáo viên được hướng dẫn cách khai thác, sử dụng phiên bản điện tử, các học liệu số; ứng dụng công cụ AI trong thiết kế bài giảng, quản lý lớp học, hỗ trợ kiểm tra - đánh giá học sinh. Ngoài phần lý thuyết, giáo viên còn được thực hành trên máy tính, minh họa bằng các tình huống giảng dạy thực tiễn.

Ở bậc tiểu học, học sinh bước đầu làm quen với khái niệm, ứng dụng AI đơn giản qua hình ảnh, âm thanh. Ở bậc THCS, nội dung mở rộng sang học máy, dữ liệu, chatbot, dự án cộng đồng.

Ở bậc THPT, nội dung học tập về trí tuệ nhân tạo được mở rộng và nâng cao, hướng đến khả năng ứng dụng thực tiễn. Học sinh không chỉ dừng lại ở việc làm quen với khái niệm dữ liệu hay các mô hình đơn giản, mà bắt đầu tiếp cận AI tạo sinh - công nghệ có thể tự sinh ra văn bản, hình ảnh, âm thanh, video mới dựa trên dữ liệu đã học. Đây cũng là xu thế công nghệ nổi bật toàn cầu, gắn liền với nhiều ứng dụng quen thuộc hiện nay như ChatGPT, công cụ tạo ảnh từ văn bản, hoặc phần mềm hỗ trợ sáng tác nhạc, thiết kế...