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ClockThứ Bảy, 17/10/2026 20:14

Phuc's Fond huy động gần 40 tỷ đồng cho hoạt động xã hội

HNN.VN - Tối 17/10, Nhóm từ thiện Phuc's Fond tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2011 - 2026) với chủ đề “Kết nối - Lan tỏa yêu thương”.

Trao quà hỗ trợ phúc lợi cho 125 phụ nữ đơn thân và ra mắt mô hình kinh tếPhát triển sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng và gìn giữ văn hóa bản địaNâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Ông Nguyễn Quang Phục, Trưởng ban Điều phối các dự án của Phuc's Fond tại Việt Nam trao học bổng cho học sinh khó khăn. 

15 năm qua, Phuc's Fond đã huy động gần 40 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội. Trong đó, đã xây dựng, trao tặng 85 căn nhà tình thương và hoàn thành 22 hệ thống nước sạch cộng đồng tại các địa bàn khó khăn. Nhóm còn trao học bổng cho khoảng 1.500 sinh viên Đại học Huế, hỗ trợ khoảng 2.500 học sinh thông qua các chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Tiếp sức đến trường”. Các chương trình trung thu cho em, bữa cơm có thịt và nhiều hoạt động dã ngoại và trải nghiệm mua sắm cũng mang niềm vui đến gần 30.000 em nhỏ.

Phuc's Fond duy trì bảo trợ hằng tháng cho khoảng 100 hộ gia đình đặc biệt khó khăn; hỗ trợ gần 15.000 hộ thông qua các chương trình “Xuân nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng” và hoạt động hè tại địa phương. Nhóm còn cung cấp gần 40.000 suất ăn trưa miễn phí cho bệnh nhân và người nhà; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người, tham gia cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Trao chứng nhận cho các em nhỏ tham gia sáng tác tranh

Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức đưa ra đấu giá 9 bức tranh do các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang được nhóm hỗ trợ sáng tác. Toàn bộ kinh phí thu được dành cho hoạt động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Phục, Trưởng ban Điều phối các dự án của Phuc's Fond tại Việt Nam chia sẻ, giá trị của hành trình 15 năm không chỉ là những con số hay công trình đã làm được mà còn nằm ở tình nghĩa và sự gắn kết giữa những người cùng tham gia hoạt động thiện nguyện. Thời gian tới, Phuc's Fond tiếp tục chuẩn hóa mô hình hoạt động, hướng đến các dự án an sinh và giáo dục bền vững.

Hoàng Loan – Thanh Chí
 Từ khóa:
Phuc's Fondan sinhxã hộithành phố Huế
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