  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 09/10/2026 16:25

Điều chuyển Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho Trường THPT Phan Đăng Lưu

HNN.VN - Ngày 7/10, Bộ Công Thương phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế theo hình thức điều chuyển về UBND thành phố Huế để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Cần sớm chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

 Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế 

Cơ sở 3 tọa lạc tại thôn Dương Nỗ Nam, phường Dương Nỗ, thành phố Huế, có diện tích đất 5.962,4m²; diện tích xây dựng nhà 1.026,77m², tổng diện tích sàn xây dựng 2.465,1m².

Theo quyết định, việc điều chuyển được thực hiện trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Huế về tiếp nhận khu nhà, đất này để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế không còn nhu cầu sử dụng cơ sở nói trên, trong khi việc tiếp nhận đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định điều chuyển, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, UBND thành phố Huế và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản, lập biên bản theo quy định; thực hiện hạch toán tăng, giảm tài sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định pháp luật.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế có trách nhiệm bàn giao nhà, đất và thực hiện các thủ tục hạch toán, báo cáo biến động tài sản với Bộ Công Thương. UBND thành phố Huế tiếp nhận tài sản, giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức và mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo theo quy định.

Trước đó, Báo Huế ngày nay có bài viết “Cần sớm chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế”, đăng ngày 16/7, phản ánh tình trạng cơ sở này nhiều năm bỏ trống, xuống cấp, trong khi Trường THPT Phan Đăng Lưu ở ngay bên cạnh gặp khó khăn về phòng học, thiếu sân chơi, bãi tập.

Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP. Huế) đã 6 lần có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đề nghị tiếp nhận khu nhà, đất này để mở rộng diện tích Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Việc Bộ Công Thương phê duyệt phương án điều chuyển được kỳ vọng sớm chấm dứt tình trạng bỏ trống, lãng phí cơ sở vật chất, đồng thời bổ sung không gian phục vụ dạy và học, góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất cho Trường THPT Phan Đăng Lưu.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Điều chuyểncơ sở 3Trường Cao đẳng Công nghiệp HuếTrường THPT Phan Đăng Lưu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trường THPT Phan Đăng Lưu kỷ niệm 65 năm thành lập

Trong hai ngày 27 - 28/8, Trường THPT Phan Đăng Lưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập (1961-2026), với sự tham dự của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cựu học sinh nhà trường.

Trường THPT Phan Đăng Lưu kỷ niệm 65 năm thành lập
TRUNG HỌC PHÚ VANG - THPT PHAN ĐĂNG LƯU:
Từ truyền thống hiếu học đến khát vọng vươn xa

Từ một lớp học nhỏ với 61 học sinh và 2 giáo viên trong ngày đầu thành lập, trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Trung học Phú Vang, nay là THPT Phan Đăng Lưu đã trở thành mái trường giàu truyền thống, nơi nhiều thế hệ học sinh học tập, trưởng thành và vươn xa. Tiếp nối hành trình ấy, nhà trường hướng đến một chặng đường phát triển mới với triết lý: Lấy chất lượng làm gốc, lấy hạnh phúc của học sinh làm đích đến.

Từ truyền thống hiếu học đến khát vọng vươn xa
Đề xuất chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho Trường THPT Phan Đăng Lưu

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND TP. Huế về dự kiến phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố. Trong đó, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế được đề xuất chuyển giao cho UBND TP. Huế để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Đề xuất chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho Trường THPT Phan Đăng Lưu
Cần sớm chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Trong khi Trường THPT Phan Đăng Lưu (phường Dương Nỗ) phải chật vật bố trí phòng học, thiếu sân chơi, bãi tập thì cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ngay sát bên cạnh lại nhiều năm bỏ trống, xuống cấp. Việc sớm bàn giao khu đất này cho Trường THPT Phan Đăng Lưu không chỉ tháo gỡ khó khăn cho nhà trường mà còn góp phần tránh lãng phí tài sản công.

Cần sớm chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top