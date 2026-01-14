Bất đồng về quyền quản lý và nỗi lo bạo lực tiếp diễn tại Dải Gaza

Người dân tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn của Fatah, ông Munther al-Hayek nêu rõ điều này nhằm bảo đảm tính chính danh quốc tế và huy động nguồn lực tái thiết vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải. Ông cũng cảnh báo việc Phong trào Hồi giáo Hamas từ chối hợp tác sẽ khoét sâu thêm sự chia rẽ giữa Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Trước đó, Hamas tuyên bố sẽ giải thể các cơ quan quản lý hiện tại để thành lập một ủy ban kỹ trị độc lập và đã gửi danh sách 40 ứng viên cho phía Ai Cập xem xét. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ cả chính quyền Palestine lẫn Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Hiện nay, theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025, Gaza dự kiến sẽ do một ủy ban kỹ trị chuyển tiếp quản lý dưới sự giám sát của “Hội đồng Hòa bình” quốc tế.

Thỏa thuận này cũng quy định Hamas phải giải giáp vũ khí và không được tham gia vào bộ máy quản lý chính thức trong tương lai. Dù vậy, với việc Chính quyền Palestine có ảnh hưởng thực tế rất hạn chế tại Gaza trong gần hai thập kỷ qua, việc tìm ra một cơ chế quản lý đồng thuận và hiệu quả vẫn là một thách thức lớn đối với tiến trình ổn định khu vực.

Liên quan tình hình cứu trợ Gaza, ngày 12/1, Bộ Quốc phòng Iraq đã triển khai máy bay vận tải C-130 vận chuyển 12 tấn lương thực thiết yếu tới sân bay El Arish (Ai Cập) để chuyển vào vùng lãnh thổ này thông qua Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iraq, lô hàng viện trợ mới nhất này là sự tiếp nối các chiến dịch cứu trợ nhân đạo đang diễn ra của Iraq nhằm cung cấp viện trợ y tế và thực phẩm cho Gaza, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ nhân đạo lâu dài đối với người dân tại đây.

Bất chấp việc các quốc gia trong khu vực vẫn đang tích cực viện trợ để xoa dịu cuộc khủng hoảng, cũng như bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ cách đây 3 tháng, bạo lực vẫn tiếp diễn ở Gaza.

Ngày 13/1, Liên hợp quốc công bố báo cáo xác nhận ít nhất 100 trẻ em đã thiệt mạng do các cuộc không kích, đạn pháo và súng bộ binh tại dải đất hẹp này.

