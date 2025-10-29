“Ngày hội Xanh - Chung tay vì môi trường bền vững”

Làm đèn lồng từ nhựa tái chế

Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế và sáng tạo về tái chế, ứng dụng công nghệ môi trường, chương trình góp phần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, lan tỏa thông điệp sống xanh - tiêu dùng bền vững. Qua đó, hướng đến xây dựng môi trường học đường thân thiện, văn minh và phát triển bền vững.

Tại ngày hội, sinh viên cùng các tổ chức hội, đoàn thể được trải nghiệm hệ thống thùng rác thông minh tự động phân loại rác; tìm hiểu mô hình thùng rác ứng dụng công nghệ nhận diện và phân loại rác tự động; trực tiếp tham gia quy trình phân loại rác tại nguồn; tham quan không gian trưng bày các sản phẩm sáng tạo khoa học - công nghệ xanh.

Bên cạnh đó, chương trình còn trình chiếu các video truyền thông về bảo vệ môi trường, nổi bật là chuỗi video truyền thông đa phương tiện “Chuyện nhựa ở HUSC” do nhóm sinh viên thực hiện...