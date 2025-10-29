“Ngày hội Xanh - Chung tay vì môi trường bền vững”

HNN.VN - Ngày 25/5, Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức chương trình “Ngày hội Xanh - Chung tay vì môi trường bền vững”.

Làm đèn lồng từ nhựa tái chế

Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế và sáng tạo về tái chế, ứng dụng công nghệ môi trường, chương trình góp phần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, lan tỏa thông điệp sống xanh - tiêu dùng bền vững. Qua đó, hướng đến xây dựng môi trường học đường thân thiện, văn minh và phát triển bền vững.

Tại ngày hội, sinh viên cùng các tổ chức hội, đoàn thể được trải nghiệm hệ thống thùng rác thông minh tự động phân loại rác; tìm hiểu mô hình thùng rác ứng dụng công nghệ nhận diện và phân loại rác tự động; trực tiếp tham gia quy trình phân loại rác tại nguồn; tham quan không gian trưng bày các sản phẩm sáng tạo khoa học - công nghệ xanh.

Bên cạnh đó, chương trình còn trình chiếu các video truyền thông về bảo vệ môi trường, nổi bật là chuỗi video truyền thông đa phương tiện “Chuyện nhựa ở HUSC” do nhóm sinh viên thực hiện...

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Chung tay vì môi trường học đường không khói thuốc

Những năm gần đây, tình trạng học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) hút thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, đang có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường học đường. Trước thực trạng đó, ngành y tế TP. Huế đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông kết hợp với công tác giám sát nhằm xây dựng môi trường giáo dục “xanh - sạch - không khói thuốc”.

“Áo dài qua phố”

Sáng 7/6, Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận Thuận Hóa, Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề “Áo dài qua phố” năm 2025.

Nghệ thuật lên tiếng vì môi trường

Một chương trình nghệ thuật nhưng không đơn thuần chỉ có múa hát, ở đó một thông điệp được người làm chương trình định hình rõ ràng: Bảo vệ môi trường. “Hoa và rác” là một chương trình nghệ thuật như thế và được đón nhận nồng nhiệt, ngay tại Huế - một thành phố được mệnh danh xanh - sạch - sáng của Việt Nam.

“Quản lý sinh cảnh bền vững”

Đó là chủ đề của hội thảo quốc tế "Quản lý sinh cảnh bền vững" do Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế tổ chức khai mạc ngày 2/12.

Ra quân hưởng ứng Tháng hành động về môi trường

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường; Ngày Chủ nhật xanh năm 2024, ngày 2/6, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Vang đã đồng loạt ra quân hưởng ứng.

