Nan giải tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng

Một buổi học của học sinh Trường THCS Lộc Bổn

Báo động tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng

Từ sau tết Nguyên đán đến nay, tại xã Hưng Lộc đã có 11 học sinh ở các trường bỏ học giữa chừng. Ngoài một bộ phận nhỏ học sinh còn ham chơi, tâm lý ngại học sau kỳ nghỉ Tết dẫn đến việc nghỉ học, một số em có hoàn cảnh khó khăn như bố mẹ ly hôn, mẹ đơn thân, song đa phần học sinh bỏ học là do theo cha mẹ đi làm ăn xa ở các tỉnh, thành, đặc biệt là sang Lào.

Trường THCS Lộc Bổn có đến 9 em học sinh bỏ học giữa chừng, từ sau Tết đến nay. Thầy giáo Nguyễn Khôi, Hiệu trưởng nhà trường trăn trở: “Tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết chưa xuất hiện tình trạng học sinh bỏ học. Sang tuần thứ hai, có 4 em nghỉ. Từ đó rải rác đến tháng 3/2026 có thêm 5 em nghỉ, hầu hết theo cha mẹ sang Lào. Điểm khó là dù nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã chủ động nắm bắt tình hình, nhưng không hề có thông tin hay biểu hiện học sinh sẽ nghỉ học. Đến khi cha mẹ các em lên đường sang Lào, họ mới gọi điện thông báo đã đưa con theo, khiến nhà trường và giáo viên không kịp xử lý”.

Thực tế, hầu hết những trường hợp trên đều ở cùng ông bà nội, ông bà ngoại ở địa phương. Một số trường hợp, do xa con, bố mẹ lo lắng các em dễ sa vào thói hư tật xấu; khi thấy sức học của con không tốt, phụ huynh tranh thủ dịp về Việt Nam, dẫn con theo mà không thông tin trước cho nhà trường.

Tại Trường TH&THCS Xuân Lộc cũng có 1 học sinh bỏ học giữa chừng. Thầy giáo Phan Minh Hòa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là học sinh lớp 8, không muốn học tiếp nên theo người thân vào Quy Nhơn học nghề. Mặc dù lãnh đạo nhà trường, giáo viên đã nhiều lần đến tận nhà vận động nhưng vẫn bất thành. Nhà trường cũng đã trao đổi với phụ huynh sẵn sàng tạo điều kiện để em quay lại trường.

Ông Bạch Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Hưng Lộc cho biết, Đảng ủy, chính quyền địa phương, trường học rất quan tâm đến vấn đề này. Lãnh đạo, cán bộ xã, thôn, bản phối hợp chặt chẽ với nhà trường để nắm bắt tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, một bộ phận phụ huynh vẫn chưa xem trọng việc học của con cái.

Theo ông Thanh, phổ biến nhất vẫn là việc phụ huynh đưa con sang Lào một cách đột ngột. Vùng Lộc Bổn cũ trên địa bàn xã có hơn 20% người dân đi làm ăn, sinh sống ở Lào. Nhiều trường hợp phụ huynh cho con nghỉ học giữa chừng để theo họ. Song, điều đáng lo là nếu không rút hồ sơ cho con học tiếp thì việc học của các em sẽ dang dở.

Thầy giáo Nguyễn Khôi chia sẻ, khoảng hơn 10 năm trước, tình trạng bỏ học giữa chừng sau Tết khi cha mẹ đưa con sang Lào khá phổ biến. Sau một thời gian dài nỗi lo được “hóa giải” thì ba năm trở lại đây tiếp tục tái diễn. “Tình trạng học sinh nghỉ học xảy ra nhiều nhất là sau Tết, nhưng trong năm vẫn có rải rác. Riêng năm học này, đến nay trường có 11 em bỏ học giữa chừng, trong đó đã vận động được 2 em quay lại lớp. Dù nhà trường vẫn tiếp tục vận động các trường hợp còn lại, nhưng để thay đổi quyết định của phụ huynh và học sinh thực sự không dễ”, thầy Khôi cho biết.

Cần sự chung tay của gia đình, phụ huynh

Theo thống kê của các đơn vị trường học, đa phần học sinh bỏ học ở lớp 6, 7, 8 - độ tuổi còn rất nhỏ, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai các em. Đáng trăn trở là không phải phụ huynh nào cũng hiểu và phối hợp với nhà trường. Thầy Khôi chia sẻ thực tế rằng, ngay trước kỳ nghỉ hè, học sinh mới thi xong, nhà trường chưa kịp tổ chức lễ tổng kết thì cha mẹ đã về đưa con sang Lào chơi. Trong công tác vận động, một số phụ huynh không hợp tác, thậm chí giả vờ đồng ý với đoàn vận động, sau đó lặng lẽ đưa con đi.

Theo ông Thanh, từ sau Tết đến nay, đã không có biết bao nhiêu đợt vận động của xã, thôn, các đoàn thể, mặt trận. Chỉ riêng nhà trường, mỗi học sinh nghỉ học thì lãnh đạo và giáo viên chủ nhiệm đều đến gặp gia đình. “Chúng tôi thuyết phục đến mức, nếu sang Lào thấy không phù hợp với các em, hãy suy nghĩ lại để cho các em về. Nhà trường sẵn sàng phụ đạo kiến thức riêng cho từng em, bảo đảm chương trình. Địa phương và nhà trường sẵn sàng tạo mọi điều kiện để giúp học sinh. Thế nhưng, cơ hội thành công vẫn rất thấp”, ông Thanh cho biết.

Theo lãnh đạo các trường học, nỗi buồn và trăn trở lớn nhất là lo học sinh nghỉ học quá sớm, đánh mất tương lai. Các trường tìm hiểu tại Lào cũng có các trường hữu nghị quốc tế, học sinh Việt Nam có thể theo học. Nếu vì hoàn cảnh, cha mẹ buộc phải đưa con theo thì cũng nên quan tâm việc học cho con. “Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là các em được đến trường, được học tập để có kiến thức làm hành trang cho tương lai”, thầy Khôi tha thiết.

Ông Đỗ Ngọc Lành, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết, Đảng ủy, chính quyền địa phương rất sâu sát và quan tâm vấn đề này. Địa phương cũng phối hợp rà soát các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận động các nguồn lực kịp thời hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhà trường đã, đang và sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều kênh, nhiều hình thức. Về lâu dài, sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm giải pháp để giải quyết được tình trạng này.