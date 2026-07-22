Học song bằng: Lợi thế hay áp lực?

Một buổi học thực hành của sinh viên Trường Đại học Y - Dược. Ảnh: Hải Triều

Chiều muộn tại thư viện Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên năm hai ngành Báo chí - Truyền thông, vẫn miệt mài bên hai chồng giáo trình của hai chương trình đào tạo khác nhau. Sau năm học đầu tiên đạt kết quả khá, Linh quyết định đăng ký học thêm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ với mong muốn bổ sung ngoại ngữ để phục vụ công việc sau này.

Ngọc Linh chia sẻ: "Em chọn học thêm tiếng Trung vì nghĩ ngoại ngữ sẽ là lợi thế đối với người làm báo, nhất là khi tác nghiệp trong môi trường có nhiều yếu tố quốc tế. Nhưng học hai chương trình cùng lúc thực sự rất áp lực". Theo Linh, lịch học của hai chương trình thường xuyên chồng chéo. Có những ngày em phải học liên tục từ sáng đến tối, cuối tuần dành để hoàn thành bài tập của cả hai ngành học. Để theo kịp tiến độ, em phải sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, chấp nhận giảm thời gian nghỉ ngơi và nhiều hoạt động ngoại khóa.

Thực tế, không phải ai cũng có thể theo đuổi hành trình ấy đến cùng. Nguyễn Văn Hoàng, sinh viên năm ba Trường Đại học Luật, Đại học Huế, từng đăng ký học song bằng với mong muốn mở rộng kiến thức và tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau gần một năm theo học đồng thời hai chương trình, Hoàng quyết định dừng chương trình thứ hai để tập trung cho ngành học chính.

"Ban đầu em nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể theo được cả hai chương trình. Nhưng càng học, khối lượng kiến thức càng nhiều, lịch học dày đặc khiến em gần như không còn thời gian nghỉ ngơi hay tham gia các hoạt động thực tế. Nếu tiếp tục, kết quả của ngành học chính cũng bị ảnh hưởng", Hoàng chia sẻ.

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên chỉ được đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai khi đã hoàn thành chương trình năm học thứ nhất của chương trình thứ nhất, đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập và vẫn bảo đảm tiến độ của chương trình chính. Nếu kết quả học tập không đạt yêu cầu theo quy định, sinh viên có thể phải dừng chương trình đào tạo thứ hai. Quy định này nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, đồng thời hạn chế tình trạng đăng ký học theo phong trào dẫn đến quá tải.

Ở góc độ doanh nghiệp, hai tấm bằng có thể tạo lợi thế ban đầu nhưng không phải yếu tố quyết định trong tuyển dụng. Ông Đỗ Văn Biên, Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Generali chi nhánh Huế cho biết, ứng viên sở hữu hai bằng đại học thường tạo được ấn tượng và có ưu thế nhất định trong vòng tuyển dụng. Tuy nhiên, khi đánh giá nhân sự, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến năng lực thực tế, chất lượng và hiệu quả công việc. "Chúng tôi ưu tiên những ứng viên có kỹ năng mềm, tinh thần chủ động, thái độ tích cực, khả năng làm việc nhóm và thích ứng với môi trường làm việc. Bằng cấp là một lợi thế, nhưng không thể thay thế năng lực thực tiễn", ông Biên nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, học song bằng mang lại cơ hội mở rộng kiến thức và tăng khả năng thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng đòi hỏi người học phải có nền tảng học tập tốt, khả năng quản lý thời gian, điều kiện tài chính và mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng.

Vì vậy, trước khi quyết định học song bằng, mỗi sinh viên cần cân nhắc kỹ năng lực bản thân, điều kiện học tập cũng như mục tiêu nghề nghiệp để lựa chọn con đường phù hợp, thay vì chạy theo xu hướng hay tâm lý "càng nhiều bằng càng có lợi".