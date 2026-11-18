Sự tự tin sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 là liều "dopping tinh thần" cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF

Tận dụng tốc độ, tạo khác biệt

Nếu U17 Bỉ được ví như “gã khổng lồ Goliath”, thì U17 Việt Nam chẳng khác nào “chàng David” nhỏ bé trước cuộc đối đầu có sự chênh lệch đáng kể về thể hình và kinh nghiệm.

Ngay trong trận ra quân lúc 20 giờ ngày 20/11 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải đối mặt với một trong những đội bóng có thể hình vượt trội tại giải. Theo thống kê từ danh sách đăng ký FIFA, U17 Bỉ có chiều cao trung bình 183,86 cm, trong khi con số này ở U17 Việt Nam chỉ khoảng 174 cm nếu không tính thủ môn. Như vậy, các cầu thủ trẻ Việt Nam thấp hơn đối thủ gần 9 cm về chiều cao trung bình.

Sự chênh lệch về thể hình chắc chắn sẽ đặt ra nhiều thách thức cho U17 Việt Nam, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp bóng bổng, chống bóng dài, những pha đánh biên hay các tình huống cố định. Không chỉ vậy, bất lợi về tầm vóc còn có thể ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp tay đôi, che chắn và duy trì quyền kiểm soát bóng trước sức ép từ đối phương.

Thừa nhận về bất lợi của đội tuyển, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân thẳng thắn chia sẻ: "Chúng em biết U17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ!". Sự thẳng thắn ấy cho thấy U17 Việt Nam ý thức rõ những thách thức về thể hình, nhưng không vì thế mà mất đi sự tự tin.

Về chuyên môn, HLV Cristiano Roland xác định U17 Việt Nam khó cạnh tranh bằng sức mạnh thể chất trước những đối thủ vượt trội về thể hình. Thay vào đó, đội cần phát huy tốc độ, kỹ thuật, khả năng di chuyển không bóng và xử lý nhanh trong phạm vi hẹp.

"U17 Việt Nam sẽ phải chơi thông minh hơn để tạo ra trận đấu cân bằng với các đối thủ, va chạm càng ít càng tốt, chuyền nhanh hơn, ra quyết định nhanh hơn. Về khoản này, cầu thủ Việt Nam có sẵn, các cầu thủ rất nhanh nhẹn. Chúng ta có thể tận dụng tốc độ để tạo khác biệt", HLV Roland nhấn mạnh.

Các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam hoàn toàn tự tin sau buổi kiểm tra sức khỏe trước thềm giải đấu. Ảnh: VFF

Hạn chế sai lầm

Trước một đối thủ vượt trội về thể hình và được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam cần đặc biệt chú trọng sự tập trung, hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân. Phòng ngự tích cực, tổ chức đội hình chặt chẽ là yêu cầu quan trọng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nhường hoàn toàn thế trận cho đối phương. Đội tuyển vẫn cần chủ động tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh và khả năng tạo đột biến của các cá nhân. Trong đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những niềm hy vọng ở tuyến giữa. Tiền vệ được mệnh danh "Kevin de Bruyne phiên bản U17 Việt Nam" từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U17 Đông Nam Á 2026, ghi 4 bàn thắng và được đánh giá cao ở khả năng sáng tạo, chuyền bóng cũng như thực hiện các tình huống cố định.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Xander Dierckx là mắt xích đáng chú ý nơi tuyến giữa U17 Bỉ. Sở hữu thể hình tốt cùng khả năng kiểm soát và tranh chấp, tiền vệ trẻ được định giá lên tới 5 triệu Euro (theo Transfermarkt) có thể tạo lợi thế trong những tình huống bóng hai, giúp đội nhà duy trì sức ép và tổ chức tấn công. Để hạn chế sự nguy hiểm của tiền vệ này, cả 3 tuyến U17 Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, phối hợp bọc lót và áp sát ngay từ khu vực giữa sân. Đặc biệt, không để Dierckx có nhiều thời gian và không gian xử lý bóng, đồng thời phải kiểm soát tốt các khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Sự tập trung và tính liên kết trong lối chơi sẽ là chìa khóa để U17 Việt Nam hạn chế sức ép từ đối thủ.

Trận đấu với U17 Bỉ ngày 20/11 sẽ là bài kiểm tra đầu tiên đối với năng lực và bản lĩnh của U17 Việt Nam. Dù phải đối diện với đối thủ được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam - đương kim vô địch U17 Đông Nam Á 2026 vẫn có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tích cực nếu phát huy được những phẩm chất tốt nhất.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Bỉ U17 Việt Nam: Chu Bá Huấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Khắc Minh Đức, Huỳnh Đăng Khoa, Quán Thành Công, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương, Duy Khang, Đại Nhân, Sỹ Bách, Mạnh Quân. U17 Bỉ : Esteban Levaux, Tinus Moorthamer, Preben Blondeel, Elie Mbavu, Léni Tom Strouwen, Xander Dierckx, Jelle Driessen, Ilyas Benktib, Kiyan Achahbar, Niels Filippo, Matteo Soria.

Nguồn: VFF