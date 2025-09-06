  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 07/09/2025 15:11

Điểm mới tại quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Tại Thông tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có một số điểm mới đáng chú ý như: Phân quyền phê duyệt đối cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; làm rõ trách nhiệm trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ,…

Một số điểm mới trong tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Học sinh THPT (Ảnh: ĐẠI THẮNG) 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2025, thay thế Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022.

Cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp

Nghị định số 143/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, Nghị định số 124/2024/NĐ-CP, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn theo quy định của Chính phủ; công bố công khai và cập nhật trên trang thông tin điện tử danh sách các đơn vị được phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn.

Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định khác nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các bên liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, cụ thể hóa trách nhiệm đối với các bên liên kết (trong công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình với xã hội, xử lý những thắc mắc, bảo đảm quyền lợi của người dự thi...) trong quá trình triển khai thực hiện liên kết, tổ chức thi, cấp chứng chỉ làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hậu kiểm.

Rõ trách nhiệm trong tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Theo thông tư mới ban hành, bên Việt Nam là đơn vị liên kết tổ chức thi - cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam - có thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác với cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.

Bên nước ngoài là đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài - cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài có trách nhiệm và thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hoặc cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài được đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài ủy quyền hoặc cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ.

Làm rõ khái niệm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ hợp pháp và phổ biến trên thế giới

Theo Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được công nhận hợp pháp ở nước sở tại khi được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ; hoặc được sử dụng để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên cứu, học tập, công nhận đạt chuẩn đầu vào, đầu ra trong chương trình đào tạo đối với sinh viên quốc tế tại nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức.

Cũng theo quy định tại thông tư mới, việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không bao gồm việc công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đó tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, với những điểm mới trên, Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT là bước hoàn thiện khung pháp lý, tăng tính minh bạch, phân quyền rõ ràng và bảo vệ quyền lợi người dự thi trong hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
chứng chỉnăng lựcngoại ngữnước ngoài
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cấp định danh điện tử cho người nước ngoài: “Chìa khóa” quản lý và phục vụ hiệu quả

Từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 8, thực hiện cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử (ĐDĐT) cho người nước ngoài, Công an TP. Huế đã triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh mức độ 2 cho các đối tượng này. Đây là bước chuyển mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính và số hóa quản lý dân cư có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

Cấp định danh điện tử cho người nước ngoài “Chìa khóa” quản lý và phục vụ hiệu quả
Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu tại cộng đồng, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành cho đội ngũ y tế cơ sở, đặc biệt là nhân viên y tế thôn bản, đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của ngành y tế TP. Huế.

Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở
Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, phường

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 19 (mở rộng) vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường cần tiếp tục được nâng cao hơn nữa mới có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc trong bối cảnh mới”.

Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, phường

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top