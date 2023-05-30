Cân nhắc kỹ khi chọn tổ hợp môn lớp 10

Học sinh cần suy nghĩ kỹ khi đăng ký tổ hợp.

Lựa chọn theo năng lực, định hướng

Võ Phước Tường Khánh, học sinh lớp 10 Trường THPT Phú Bài lựa chọn tổ hợp môn gồm vật lý, hóa học, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật. Theo Tường Khánh, em chọn các môn học này dựa trên thế mạnh của bản thân, đồng thời phù hợp với định hướng xét tuyển đại học và nghề nghiệp hướng đến trong tương lai.

Đồng hành cùng con, chị Võ Thị Bích Lai, mẹ của Tường Khánh cho biết, gia đình rất quan tâm đến việc lựa chọn tổ hợp môn, bởi đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp sau này.

Ngay sau khi làm thủ tục nhập học, Trường THPT Phú Bài thông báo các tổ hợp môn để học sinh lựa chọn trong năm học 2026 - 2027. Năm nay, nhà trường xây dựng 5 tổ hợp, mỗi tổ hợp gồm 4 môn tự chọn bên cạnh các môn học bắt buộc. Học sinh căn cứ nội dung từng tổ hợp, năng lực, sở trường và định hướng môn thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học để đăng ký.

Ông Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bài cho hay, các tổ hợp được xây dựng trên cơ sở Chương trình GDPT 2018, phù hợp với năng lực học sinh, đồng thời gắn với nhu cầu tuyển sinh đại học và xu hướng nghề nghiệp. Nhà trường thông tin, tư vấn để học sinh, phụ huynh có cơ sở cân nhắc, song việc lựa chọn vẫn dựa trên nguyện vọng của các em và gia đình.

Để hạn chế tình trạng học sinh tập trung quá đông vào một tổ hợp, nhà trường cho các em đăng ký 2 nguyện vọng. Trường hợp số lượng đăng ký vào một tổ hợp vượt quá khả năng sắp xếp, trường căn cứ kết quả thi tuyển, xét từ cao xuống thấp. Những học sinh không đủ điều kiện vào tổ hợp theo nguyện vọng 1 sẽ được định hướng lựa chọn nguyện vọng 2.

Theo Chương trình GDPT 2018, ở cấp THPT, học sinh lớp 10 học các môn bắt buộc và lựa chọn 4 môn học theo năng lực, sở trường, định hướng của bản thân. Khi thi tốt nghiệp THPT, ngoài toán và ngữ văn là hai môn bắt buộc, học sinh lựa chọn thêm 2 môn để dự thi.

Cân nhắc kỹ

Chọn tổ hợp môn học là bước khởi đầu cho quá trình định hướng nghề nghiệp. Vì vậy, học sinh cần chủ động trao đổi với thầy cô, phụ huynh và tìm hiểu thông tin về các ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển để có sự chuẩn bị phù hợp ngay từ lớp 10.

Thực tế, có học sinh đến lớp 11, thậm chí lớp 12 mới nhận ra tổ hợp môn đã lựa chọn chưa phù hợp và mong muốn thay đổi. Tuy nhiên, lúc này, thời gian không còn nhiều, việc thay đổi tổ hợp có thể khiến các em phải chuyển lớp, đồng thời tự học, bổ sung kiến thức những môn mới chưa được học đầy đủ.

Ông Lê Quang Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội cho rằng, không ít học sinh THCS và phụ huynh vẫn chưa hình dung đầy đủ về việc lựa chọn tổ hợp môn ở bậc THPT. Phần lớn vẫn giữ cách nghĩ truyền thống, lựa chọn theo những khối thi quen thuộc mà chưa cập nhật đầy đủ thông tin về tổ hợp xét tuyển cũng như xu hướng nghề nghiệp. Nếu chọn đúng tổ hợp phù hợp với năng lực và sở thích, các em sẽ có điều kiện phát huy thế mạnh. Ngược lại, lựa chọn không phù hợp có thể tạo áp lực, giảm hứng thú học tập, trong khi việc chuyển đổi tổ hợp giữa chừng thường không dễ dàng.

Bên cạnh những tổ hợp truyền thống, hiện có nhiều tổ hợp xét tuyển với cách kết hợp môn học đa dạng. Học sinh có thể lựa chọn môn học phù hợp trong quá trình học THPT; đến khi thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, căn cứ năng lực, kết quả học tập và định hướng ngành nghề để lựa chọn môn thi, tổ hợp xét tuyển phù hợp. Các tổ hợp được xây dựng theo hướng kết hợp giữa hai nhóm môn tự nhiên và xã hội cũng góp phần mở rộng lựa chọn, hạn chế tình trạng học lệch.

Ông Hòa cũng khuyến cáo học sinh không nên chỉ chọn những môn được cho là dễ học, dễ đạt điểm mà cần cân nhắc năng lực và định hướng lâu dài.