Mở lối giao tiếp cho người khiếm thính

Lớp học ngôn ngữ ký hiệu góp phần mở ra cơ hội để người khiếm thính tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Tháo gỡ rào cản giao tiếp

Hiện nay, tại Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho Người khuyết tật thành phố có nhiều thanh niên khiếm thính được hỗ trợ học nghề. Đa số các em chưa từng được tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu một cách bài bản, nên việc giao tiếp vẫn chủ yếu dựa vào những cử chỉ tự phát.

Theo ông Đinh Mẫn, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố, nhu cầu học ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính rất lớn, nhưng điều kiện tiếp cận các khóa học chính quy còn hạn chế. Sự thiếu thống nhất trong giao tiếp khiến việc học tập, làm việc và tiếp cận các dịch vụ của người khiếm thính gặp không ít khó khăn.Vì vậy, việc tổ chức lớp học giao tiếp cơ bản bằng ngôn ngữ ký hiệu được xem là giải pháp thiết thực giúp người khiếm thính có một “ngôn ngữ chung” để trao đổi, bày tỏ suy nghĩ, tiếp cận giáo dục, học nghề, việc làm và các dịch vụ xã hội thuận lợi hơn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, với sự hỗ trợ của tổ chức HI, lớp học ngôn ngữ ký hiệu được mở dành cho người khiếm thính và những người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ các em. “Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng nhằm hình thành đội ngũ học viên nòng cốt có khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với cộng đồng người khiếm thính trên địa bàn”, ông Đinh Mẫn cho biết.

Chương trình gồm 32 buổi, mỗi buổi kéo dài từ 2 - 3 giờ. Nội dung được thiết kế theo hướng tăng thực hành, tập trung vào những tình huống giao tiếp thường gặp trong cuộc sống hằng ngày.

Ươm mầm những hạt nhân

Trực tiếp giảng dạy tại lớp học, cô Lê Thị Hà Trang cho biết, sau khóa học, học viên có thể thực hiện thành thạo bảng chữ cái ngón tay, sử dụng số đếm cơ bản và nắm được khoảng 300 - 500 ký hiệu thông dụng. Cô Hà Trang chia sẻ: “Các em còn được hướng dẫn giới thiệu bản thân, diễn đạt nhu cầu, cảm xúc, trao đổi về các hoạt động hằng ngày và giao tiếp trong nhiều tình huống quen thuộc như mua sắm, hỏi đường, đến trường học, bệnh viện hay nơi làm việc”.

Sinh ra trong gia đình có ba anh em ở phường Kim Trà, em Lê Quang Lộc không may bị câm điếc bẩm sinh. Trước đây, mỗi lần muốn bày tỏ điều gì, em chủ yếu dùng những cử chỉ đơn giản nên nhiều khi người đối diện không hiểu hết ý.

Tham gia lớp học ngôn ngữ ký hiệu, Lộc dần tự tin hơn khi giao tiếp. Em chia sẻ: “Hiện nay, em đã học được khá nhiều từ vựng, những cuộc trò chuyện cũng suôn sẻ hơn nhờ sử dụng các ký hiệu đã được học. Giao tiếp dễ dàng hơn nên em có thêm sự tự tin. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sử dụng thành thạo ngôn ngữ này”.

Không chỉ dành cho người khiếm thính, khóa học còn có sự tham gia của người thân, giáo viên và những người trực tiếp hỗ trợ, góp phần hình thành môi trường giao tiếp hai chiều, để việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn được duy trì trong cuộc sống hằng ngày.

Theo đại diện Hội Người khuyết tật, Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố, sau khóa học, những học viên có kết quả tốt sẽ tiếp tục được tham gia lớp ngôn ngữ ký hiệu nâng cao.

“Hy vọng các em sẽ trở thành những hạt nhân lan tỏa, giúp nhiều người khuyết tật khác có thêm cơ hội giao tiếp, học tập và hòa nhập cộng đồng”, ông Đinh Mẫn bày tỏ.

Mỗi ký hiệu được học không chỉ giúp người khiếm thính truyền đạt thông tin mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giao tiếp với xã hội. Khi rào cản được tháo gỡ, người khuyết tật sẽ có thêm cơ hội học tập, làm việc, khẳng định bản thân và sống hòa nhập hơn. Đó cũng chính là ý nghĩa nhân văn mà lớp học ngôn ngữ ký hiệu đang từng ngày lan tỏa.