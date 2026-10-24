Thắp lửa thể thao, Huế vươn cao bằng sức trẻ

Tổng duyệt trước ngày khai mạc.

Hội tụ sức mạnh, khẳng định tầm vóc mới

Diễn ra lúc 15 giờ ngày 25/10, tại Nhà thi đấu trung tâm thành phố, số 1 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, lễ khai mạc được chuẩn bị như một sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng của thành phố. Đây cũng là dịp thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn việc nâng cao sức khỏe với xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh.

Theo Ban tổ chức, tổng lực lượng được huy động lên tới gần 5.000 người. Trong đội hình diễu hành, các đoàn vận động viên của 40 xã, phường cùng lực lượng vũ trang, Đại học Huế, khối thể thao thành tích cao và trọng tài sẽ tạo nên bức tranh sinh động về phong trào rèn luyện thân thể trên toàn thành phố.

Từ miền núi đến đồng bằng, từ vùng biển đến trung tâm đô thị, mỗi đoàn mang theo niềm tự hào địa phương và thành quả của những tháng ngày tập luyện. Sự hội tụ ấy thể hiện sức gắn kết của cộng đồng, khẳng định rằng mỗi người dân, mỗi địa bàn đều có vị trí trong hành trình phát triển chung.

Từ ngày 1/1/2025, Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Vị thế mới đặt ra yêu cầu phát triển toàn diện hơn, trong đó chất lượng sống, sức khỏe và cơ hội thụ hưởng văn hóa, thể thao của người dân phải được nâng lên tương xứng. Một đô thị di sản hướng tới phát triển bền vững cần những công dân khỏe mạnh, những cộng đồng gắn bó và môi trường sống khuyến khích con người vận động, sáng tạo, cống hiến.

Đặt trong yêu cầu đó, lễ khai mạc là dịp biểu dương sức mạnh và quyết tâm của Huế, đồng thời thể hiện năng lực phối hợp, tổ chức một sự kiện quy mô lớn. Từ đội hình diễu hành đến khán đài cổ vũ, thông điệp xuyên suốt là tinh thần chung sức xây dựng thành phố bằng ý chí, kỷ luật và niềm tin vào tương lai.

Chương trình nghệ thuật, đồng diễn sẽ diễn ra quy mô với những đội hình võ thuật mạnh mẽ

Ngọn lửa truyền thống tiếp sức khát vọng

Nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến địa điểm khai mạc là điểm nhấn giàu ý nghĩa. Theo kế hoạch, 10 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố tham gia hành trình này, đưa ngọn lửa truyền thống đến với ngày hội.

Ngọn lửa gợi nhắc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kết nối trách nhiệm rèn luyện của mỗi người với sức mạnh của cộng đồng. Khi đài lửa bừng sáng, niềm tự hào sẽ được tiếp nối bằng lời nhắc về sự bền bỉ, bởi mọi thành tích đều bắt đầu từ những nỗ lực hằng ngày.

Lễ chào cờ, tuyên thệ của vận động viên, trọng tài và các nghi thức trang trọng sẽ khẳng định những giá trị nền tảng: trung thực, cao thượng, đoàn kết, tôn trọng luật lệ. Những phẩm chất được tôi luyện trên sân đấu cũng góp phần xây dựng tác phong, bản lĩnh và trách nhiệm của con người trong đời sống.

Chương trình nghệ thuật, đồng diễn dự kiến huy động 1.786 người, với lân sư rồng, Karate, Vovinam, đồng diễn áo dài và áo dài nhảy flashmob. Những đội hình võ thuật mạnh mẽ, đồng bộ hòa cùng vẻ duyên dáng của áo dài sẽ tạo nên hình ảnh một Huế thanh lịch, tự tin và tràn đầy sức sống.

Sự kết hợp ấy mở ra cách biểu đạt gần gũi, trẻ trung cho bản sắc Huế. Văn hóa và thể thao cùng hiện diện trong một không gian, cùng đánh thức niềm tự hào và tạo cảm hứng tham gia. Với công chúng, đó là chương trình đáng chờ đợi; với thành phố, đó là cơ hội giới thiệu sức sáng tạo và khả năng tổ chức.

Thông qua đại hội, Huế tiếp tục đánh giá phong trào cơ sở, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu để bổ sung lực lượng thể thao thành tích cao. Muốn khát vọng đi xa, thành phố cần nối liền phong trào quần chúng, thể thao học đường và đào tạo chuyên nghiệp bằng sự đầu tư có trọng tâm, kiên trì, lâu dài.

Các giải thi đấu tổ chức ở Huế góp phần kéo theo hoạt động du lịch dịch vụ phát triển

Mở hướng phát triển kinh tế thể thao

Trong tư duy phát triển mới, thể thao đã và đang được nhìn nhận đầy đủ như một lĩnh vực có khả năng tạo giá trị kinh tế, việc làm và sức hấp dẫn cho điểm đến. Sức khỏe cộng đồng là nền tảng; thành tích thi đấu, dịch vụ tập luyện, tổ chức sự kiện và các hoạt động liên quan mở rộng không gian đóng góp của thể thao.

Các giải đấu được tổ chức tốt có thể kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm, tham quan và giải trí. Vận động viên, người thân, cổ động viên đến Huế sẽ trở thành những du khách, góp phần đưa doanh thu từ sự kiện lan tỏa tới nhiều cơ sở kinh doanh và cộng đồng dân cư. Huế có điều kiện để phát triển sự kết nối đó nhờ không gian di sản, cảnh quan sông nước, đầm phá, biển và miền núi. Những lợi thế này gợi mở khả năng xây dựng các sản phẩm chạy bộ, đua xe đạp, thể thao dưới nước, vận động ngoài trời, gắn thi đấu với khám phá văn hóa và trải nghiệm thiên nhiên.

Điều cần hướng tới là những sự kiện có chất lượng, bản sắc, được tổ chức định kỳ và đủ sức tạo dựng uy tín. Khi một giải thể thao trở thành lý do để du khách lựa chọn Huế, thành phố có thêm công cụ thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng chi tiêu và phát triển các dịch vụ chuyên biệt.

Để hiện thực hóa hướng đi ấy, cần liên kết lịch thể thao với lịch lễ hội, hoạt động du lịch và năng lực cung ứng dịch vụ. Doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải có thể cùng xây dựng chương trình dành cho người dự giải và gia đình, kết nối thi đấu với tham quan di sản, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm đời sống Huế.

Kinh tế thể thao còn bao gồm dịch vụ huấn luyện, chăm sóc sức khỏe, phục hồi sau vận động, trang thiết bị, tài trợ và truyền thông. Muốn khai thác hiệu quả, thành phố cần cơ chế hợp tác minh bạch, khuyến khích doanh nghiệp tham gia, đồng thời bảo đảm an toàn, quyền tiếp cận của người dân và hiệu quả sử dụng công trình.

Các hoạt động thể thao góp phần tạo nên tầm vóc mới cho Huế

Từ khí thế đại hội đến hành động bền bỉ

Lễ khai mạc là thời điểm hội tụ cảm xúc và sự quan tâm của công chúng. Giá trị lâu dài của sự kiện sẽ được khẳng định bằng khả năng chuyển khí thế ấy thành phong trào thường xuyên, những chuyển biến trong công tác quản lý và các chương trình phát triển thể thao có thể đo lường kết quả.

Trước hết, cần mở rộng cơ hội tập luyện trong trường học, khu dân cư, cơ quan và doanh nghiệp; quan tâm địa bàn còn khó khăn, thanh thiếu niên, người cao tuổi. Khi vận động trở thành nhu cầu tự thân, thành phố vừa nâng cao chất lượng sống, vừa tạo nền tảng rộng để phát hiện và bồi dưỡng tài năng.

Cùng với đó, các thiết chế thể thao cần được vận hành hiệu quả, có chương trình hoạt động thường xuyên và phương án khai thác phù hợp. Mỗi khoản đầu tư phải hướng tới lợi ích lâu dài, tạo điều kiện cho người dân sử dụng, cho các câu lạc bộ phát triển và cho thành phố nâng cao năng lực đăng cai sự kiện.

Truyền thông có vai trò đưa tinh thần đại hội vượt ra ngoài sân đấu. Việc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế liên tục đưa tin, bài và truyền hình trực tiếp lễ khai mạc sẽ giúp lan tỏa hình ảnh thành phố, tôn vinh nỗ lực của vận động viên, khơi dậy niềm yêu thích tập luyện và mở rộng sức hấp dẫn đối với công chúng, doanh nghiệp.

Từ ngọn lửa đại hội, Huế cần tiếp sức cho một quyết tâm phát triển rõ ràng: chăm lo sức khỏe nhân dân, nâng tầm thể thao, khai mở giá trị kinh tế và tăng sức cạnh tranh của du lịch, dịch vụ. Khi ý chí được chuyển thành hành động bền bỉ, thể thao sẽ góp phần tạo nên tầm vóc mới cho Huế, một thành phố biết kết nối chiều sâu di sản với sức mạnh con người và khát vọng vươn xa.