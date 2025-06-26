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ClockThứ Ba, 20/10/2026 18:00

Thợ chụp ảnh giúp du khách tìm lại điện thoại rơi xuống hồ

HNN.VN - Sau khi phát hiện du khách đánh rơi điện thoại xuống hồ khi đến tham quan Đại Nội, một thợ chụp ảnh lập tức lội xuống hồ, hỗ trợ du khách tìm tài sản.

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Anh Nguyễn Đức Anh Đăng tìm lại điện thoại cho du khách. Ảnh: Bùi Ngọc Vinh 

Ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một thợ chụp ảnh ở TP. Huế lội xuống hồ Kim Thủy, trước Đại Nội, tìm điện thoại bị đánh rơi cho du khách nước ngoài. Đó là anh Nguyễn Đức Anh Đăng (sinh năm 1981, trú tại phường Phong Thái) - thành viên Tổ nhiếp ảnh di tích Huế.

Chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, ông Bùi Ngọc Vinh, Quản lý Tổ nhiếp ảnh di tích Huế - người đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội cho biết: Sáng 20/10, một đoàn du khách quốc tế đến tham quan Đại Nội Huế. Khi dừng chân chụp ảnh trước cửa Ngọ Môn, một du khách lớn tuổi vô tình làm đánh rơi điện thoại xuống hồ Kim Thủy. Sự cố này khiến cả đoàn phải dừng lại, hướng dẫn viên lo lắng tìm cách xử lý.

“Vị khách lúc đó rất hoảng hốt, đòi nhảy xuống hồ tìm điện thoại. Tôi nhờ hướng dẫn viên trấn an, nói với khách cứ yên tâm, còn anh em trong tổ nhiếp ảnh sẽ hỗ trợ”, ông Vinh kể.

Ngay sau đó, anh Nguyễn Đức Anh Đăng, thành viên của tổ nhiếp ảnh đã nhanh chóng lội xuống hồ tìm kiếm. Anh Đăng kể: “Lúc đó khoảng gần 9 giờ sáng. Tôi mò tìm một lúc thì phát hiện chiếc điện thoại. Tìm được điện thoại cho khách mà mình cũng mừng như chính tài sản của mình vậy”.

Hành động của thành viên tổ nhiếp ảnh được các du khách khen ngợi.

 Anh Đăng trao trả điện thoại cho du khách sau khi tìm được. Ảnh: Bùi Ngọc Vinh

“Sau khi trao trả điện thoại cho du khách, quần áo bị ướt, tôi phải chạy về nhà thay quần áo. Do nhà ở xa, quản lý tổ nhiếp ảnh cũng đồng ý cho tôi nghỉ làm một ngày. Tôi rất vui khi làm được một việc có ý nghĩa”, ảnh Đăng chia sẻ.

Theo ông Vinh, Tổ nhiếp ảnh di tích Huế có hơn 15 thành viên. Trong quá trình làm việc, các thành viên của tổ cũng đã có nhiều lần hỗ trợ du khách khi gặp sự cố. Mỗi hành động hỗ trợ du khách không chỉ mang lại niềm vui mà còn cho thấy con người xứ Huế luôn thân thiện, gần gũi, mến khách. Điều đó sẽ tạo ấn tượng cho khách lâu dài.

HỮU PHÚC
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