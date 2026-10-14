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Ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030

HNN.VN - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP. Huế ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. TP. Huế là địa phương đầu tiên thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp này, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố di sản, thành phố Festival và trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

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Lãnh đạo 2 đơn vị tại lễ ký kết.

Tham dự lễ ký kết về phía Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng. Về phía TP. Huế có y viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang.

Theo chương trình ký kết, hai bên phối hợp thí điểm xây dựng mô hình đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam tại Huế; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời từng bước lượng hóa giá trị kinh tế của Quần thể di tích Cố đô Huế. Một trọng tâm khác là phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số di sản. Thành phố định hướng xây dựng đề án phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào 6 nhóm ngành ưu tiên; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về văn hóa, di sản và du lịch, mở rộng các sản phẩm nghệ thuật, Festival và sáng tạo gắn với bản sắc Huế.

Lãnh đạo 2 đơn vị và các thành viên chúc mừng hoàn thành buổi ký kết. 

Trong lĩnh vực du lịch, kế hoạch chú trọng liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường quảng bá trên các nền tảng số và nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương. Hai bên cũng phối hợp hỗ trợ TP. Huế đăng cai các giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế, phát triển sản phẩm du lịch thể thao đặc thù.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh kỳ vọng, việc ký kết kế hoạch phối hợp sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo cơ sở để Huế phát triển mô hình đô thị di sản đặc trưng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh, TP. Huế phải biến di sản thành tài sản chiến lược để phát triển kinh tế - văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản nhằm thu hút, huy động nguồn lực và nâng cao mức thụ hưởng của Nhân dân. TP Huế sẵn sàng tiên phong làm mô hình thí điểm để góp phần cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thành công Nghị quyết số 80 và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

PHƯƠNG DIỆU
 Từ khóa:
thành phố huếhà nộivăn hóa
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