Hang Sơn Đoòng được phát sóng trong chương trình "60 Minutes" của truyền hình Mỹ

Hang Sơn Đoòng.

Theo thông tin từ chương trình truyền hình hàng đầu thế giới “60 phút” của Đài truyền hình CBS, phóng sự về Sơn Đoòng là một trong những phóng sự ấn tượng nhất từng được phát sóng trên Đài truyền hình CBS (Hoa Kỳ) đã công chiếu vào 19 giờ tối chủ nhật 29/3 theo giờ của miền đông (Hoa Kỳ) tức vào khoảng 7 giờ sáng 30/3 (giờ Việt Nam).

Phóng sự đã đưa khán giả đến Việt Nam để hành trình xuyên qua kỳ quan thế giới hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới. CBS 60 phút là chương trình thời sự, phóng sự điều tra danh tiếng hàng đầu thế giới có sức lan tỏa toàn cầu với hơn 8 triệu khán giả theo dõi thường xuyên, đồng thời đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Mỗi tập phát sóng của "60 Minutes" là một sản phẩm truyền hình có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về mặt truyền thông, học thuật và nhận thức xã hội.

Nội dung phóng sự hang Sơn Đoòng tập trung tái hiện hành trình phát hiện hang Sơn Đoòng và các chuyến thám hiểm xuyên suốt nhiều năm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, từ những khảo sát ban đầu đến các nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Đây là cơ hội hiếm có để câu chuyện về Sơn Đoòng được kể lại một cách toàn diện, thông qua lăng kính khoa học, lịch sử và con người tới hàng triệu khán giả trên thế giới.

Trước đó, đoàn làm phim của CBS 60 Minutes thực hiện ghi hình phóng sự từ ngày 14-17/1/2026 với sự hỗ trợ, phối hợp của Oxalis Adventure. Đoàn có 9 thành viên gồm nhà sản xuất Nicole Young, Jonathan Partridge, người dẫn chương trình Scott Cameron Pelley và đội ngũ quay phim, ánh sáng chuyên nghiệp của CBS cùng nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, việc CBS 60 Minutes lựa chọn ghi hình tại hang Sơn Đoòng được đánh giá là một sự kiện truyền thông có ý nghĩa đặc biệt đối với du lịch Quảng Trị và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Với độ phủ sóng toàn cầu và lượng khán giả ổn định hàng triệu người mỗi tập phát sóng, phóng sự được kỳ vọng sẽ tạo ra lực đẩy quan trọng cho hoạt động xúc tiến du lịch năm 2026; đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Sơn Đoòng như một biểu tượng hàng đầu của du lịch thám hiểm và khám phá thiên nhiên trên bản đồ thế giới.

Không dừng lại ở yếu tố quảng bá điểm đến, phóng sự của CBS còn mang giá trị lâu dài khi cung cấp một tư liệu truyền thông chuyên nghiệp, có chiều sâu khoa học và độ tin cậy cao về Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Thông qua cách tiếp cận chặt chẽ và giàu tính báo chí, chương trình góp phần nâng cao nhận thức quốc tế về giá trị địa chất, sinh thái và bảo tồn của khu vực, từ đó định hình hình ảnh điểm đến theo hướng du lịch có trách nhiệm và bền vững.

Với hiệu ứng mạnh mẽ từ chương trình này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đang phối hợp các đơn vị để tập trung triển khai chiến dịch truyền thông với nhiều phương thức cùng nội dung phong phú cho các thị trường khách, tiếp tục khẳng định vị thế của trung tâm du lịch mạo hiểm hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch hấp dẫn và đáng trải nghiệm nhất tại Việt Nam.

