Giữ bản sắc Huế trước làn sóng số

Người trẻ Huế với nỗ lực quảng bá di sản văn hóa trên nền tảng số.

Sức sống mới từ di sản

Sự phát triển của khoa học, công nghệ đã góp phần đưa di sản văn hóa của Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Thế hệ trẻ, với lợi thế nhạy bén về công nghệ, trở thành lực lượng nòng cốt, sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa.

Bằng những góc máy tinh tế cùng lời bình nhẹ nhàng, chân thực, nhiều thước phim, câu chuyện và hình ảnh đẹp về Huế đã được lan tỏa trên mạng xã hội. Anh Đào Hữu Quý, một trong những TikToker trẻ chia sẻ: “Để có các sản phẩm chất lượng về văn hóa, ngoài trang bị kiến thức chuẩn xác dựa trên dữ liệu chính thống, các bạn trẻ phải nuôi dưỡng tình yêu và trách nhiệm với văn hóa, di sản và lịch sử quê hương”.

Cùng với những sáng tạo trên không gian số, nhiều cơ sở thủ công mỹ nghệ trên địa bàn cũng có lối đi riêng nhằm đưa di sản văn hóa chạm vào đời sống. Với bàn tay khéo léo, anh Tôn Thất Kim Tùng, nghệ nhân ở phường Thủy Xuân đã chế tác nhiều sản phẩm trầm hương độc đáo, mang hình ảnh: cầu Trường Tiền, Đại Nội, hình ảnh lăng tẩm, chùa chiền xứ Huế… tại các quầy hàng lưu niệm và trên các nền tảng trực tuyến.

Ghi nhận những đóng góp của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa giá trị di sản văn hóa Huế, đồng chí Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết, những sản phẩm về Huế trên không gian mạng, không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí mà trở thành “sứ giả” tinh tế, giúp quảng bá hiệu quả mảnh đất và con người xứ Huế đến với bạn bè năm châu.

“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”

Trên mạng xã hội hiện nay, không khó để tìm thấy các video cắt ghép nhảm nhí, những cách diễn giải di sản lệch chuẩn nhằm thu hút người xem. Việc lồng ghép hình ảnh, âm thanh thiếu chuẩn mực đang tạo ra những hệ lụy đáng tiếc. Do vậy, khi mượn chất liệu di sản để sáng tạo, hơn lúc nào hết, rất cần ở mỗi người trẻ sự cẩn trọng, hiểu biết đối với tài sản vô giá của dân tộc mình.

Nhìn nhận về vấn đề này, đồng chí Lê Minh Nhân cho biết, thách thức lớn trong bối cảnh mới hiện nay là bài toán giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa sự hấp dẫn của công nghệ số và tính chuẩn xác các dữ liệu về di sản, văn hóa và lịch sử. Công nghệ hỗ trợ để thu hút công chúng nhưng nội dung chuyển tải bắt buộc phải chính thống và chuẩn xác.

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã đẩy mạnh số hóa di sản một cách toàn diện, huy động đội ngũ nghệ nhân, nhà nghiên cứu, hệ thống trường học và các tổ chức chính trị - xã hội… cùng tham gia; nhằm lan tỏa thông tin xác thực về văn hóa, di sản vào đời sống. Bởi khi thông tin chính thống chiếm ưu thế, những nội dung độc hại, xuyên tạc sẽ dần bị đẩy lùi.

Để trở thành những “sứ giả văn hóa” chân chính, các bạn trẻ cần biết công nghệ, am hiểu văn hóa, lịch sử, có niềm tự hào dân tộc và nhất định phải tuân thủ quy định pháp luật về sáng tạo nội dung số.

Huế đang trên con đường xây dựng trở thành đô thị di sản của khu vực và thế giới, công tác giáo dục tư tưởng và quản lý văn hóa vì thế phải được quan tâm hàng đầu. Giữ hồn bản sắc văn hóa trước làn sóng số không phải là hoài cổ hay chối từ công nghệ, mà đó là sự chủ động nhập cuộc, lấy các giá trị nhân văn và chuẩn mực của văn hóa để làm sạch môi trường mạng, bồi đắp tâm hồn cho thế hệ hôm nay và mai sau.