Thêm sắc màu cho trải nghiệm Huế

Chăm chút từng chi tiết khi làm bánh wagashi.

Tương tác, sáng tạo

Trong căn phòng trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Thuận Hóa), những thanh âm trong trẻo của chiếc handpan vang lên. Khác với nhiều nhạc cụ dùng dùi hay que gõ, người chơi handpan trực tiếp sử dụng đôi tay chạm vào những vùng âm thanh trên bề mặt để tạo nên giai điệu.

Với chị Hồng Anh (phường An Cựu), đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, chị chưa từng chơi loại nhạc cụ này. Sau ba buổi được hướng dẫn cách sử dụng hai tay, cảm nhận từng vùng âm và kết nối các nốt, từ những động tác còn dè dặt, chị đã có thể tự tạo nên những giai điệu đơn giản.

“Là người yêu âm nhạc, handpan mang đến cho tôi trải nghiệm rất thú vị và mới mẻ. Trực tiếp chơi và cảm nhận những thanh âm trong trẻo, ngân vang giúp tôi thư giãn hơn”, chị Hồng Anh chia sẻ.

Điểm khác biệt của trải nghiệm này là người tham gia không nhất thiết phải có kiến thức âm nhạc từ trước. Từ những thao tác cơ bản, họ có thể làm quen, lắng nghe và cảm nhận âm thanh do chính mình tạo ra. Vì vậy, workshop không đơn thuần là một lớp học nhạc mà còn tạo khoảng thời gian thư giãn, khám phá sở thích và gặp gỡ.

Theo Anahata Handpan (đến từ TP. Hồ Chí Minh), workshop được đưa đến Huế với mong muốn giúp loại nhạc cụ còn khá mới mẻ này đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm một không gian để những người yêu âm nhạc giao lưu, chia sẻ.

Nếu handpan mở ra trải nghiệm bằng âm thanh và cảm xúc thì workshop wagashi lại dẫn người tham gia đến với một nền văn hóa khác qua đôi tay, màu sắc và chiếc bánh nhỏ.

Tại workshop của Song Thủy Wagashi (đến từ TP. Hồ Chí Minh), người tham gia được tự tay làm những chiếc bánh truyền thống Nhật Bản lấy cảm hứng từ thiên nhiên và vẻ đẹp của các mùa trong năm. Không chỉ học một công thức, người làm bánh còn tìm hiểu cách phối màu, tạo hình cùng những quan niệm thẩm mỹ gắn với wagashi. Từng thao tác tạo hình đòi hỏi sự tập trung, khéo léo và kiên nhẫn.

Bắt đầu tổ chức workshop tại Huế từ năm 2024, Song Thủy Wagashi tiếp tục trở lại Cố đô trong những năm sau đó. Sự trở lại này phần nào cho thấy những trải nghiệm kết hợp giữa sáng tạo, ẩm thực và khám phá văn hóa đã tìm được nhóm công chúng quan tâm tại Huế.

Không chỉ đến xem

Handpan và wagashi là hai lát cắt khác nhau trong những lựa chọn trải nghiệm đang xuất hiện ở Huế. Một bên là âm nhạc, hướng đến cảm xúc và sự thư giãn; một bên bắt đầu từ ẩm thực nhưng mở rộng sang câu chuyện thẩm mỹ, văn hóa. Điểm gặp nhau là người tham gia không đứng ngoài quan sát mà trực tiếp trở thành một phần của trải nghiệm.

Workshop thêu tay mang đến trải nghiệm thú vị cho người tham gia.

Bức tranh ấy còn có những workshop vẽ tranh, làm bánh, làm đồ thủ công và các lớp sáng tạo ngắn ngày. Có hoạt động do các nhóm tại Huế thực hiện, cũng có những đơn vị từ TP. Hồ Chí Minh và địa phương khác tìm đến tổ chức, đem đến nhiều lựa chọn.

Với người dân Huế, nhất là người trẻ, những workshop như vậy mở thêm không gian học hỏi, sáng tạo ngay trong thành phố. Sự xuất hiện của các đơn vị đến từ địa phương khác cũng mang theo những loại hình, kỹ năng và câu chuyện văn hóa mới.

Huế vốn có một nền tảng trải nghiệm giàu có từ di sản, ẩm thực, lễ hội đến các làng nghề truyền thống. Những workshop mới không thay thế các giá trị ấy, mà bổ sung thêm một cách tiếp cận: trải nghiệm bằng sự tham gia trực tiếp. Đến Huế, bên cạnh những điều để xem, để nghe và thưởng thức, còn có thêm những điều để tự tay làm, thử sức và cảm nhận.