Truyền thông Pháp bình luận về triển vọng mới trong quan hệ Pháp - Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo chí - Ảnh: TTXVN

Trong bài viết với tiêu đề "Tổng thống Pháp Macron đánh giá cao nhịp độ trao đổi chưa từng có với Việt Nam", báo điện tử Mediapart nhấn mạnh đánh giá của Tổng thống Emmanuel Macron về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Macron cho rằng nhịp độ trao đổi giữa Pháp và Việt Nam hiện nay vừa "liên tục" vừa "chưa từng có", phản ánh động lực mạnh mẽ của quan hệ đối tác.

Mediapart đặc biệt chú ý tới nhận định của nhà lãnh đạo Pháp rằng hai nước "có cùng một tầm nhìn về thế giới", mong muốn duy trì vị thế những quốc gia độc lập, bảo vệ quyền tự chủ chiến lược và xây dựng quan hệ với các đối tác đáng tin cậy, ổn định và có thể dự báo.

Tờ báo cũng điểm lại một số kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm, trong đó có biên bản ghi nhớ về việc Vietnam Airlines mua máy bay Airbus A350; ý định thư về việc Vietravel Airlines mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay A321neo; kế hoạch Pháp cung cấp cho Việt Nam một vệ tinh quan sát Trái Đất và hợp tác trong lĩnh vực kim loại, khoáng sản thiết yếu.

Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức, Điện Élysée cũng nhấn mạnh những bước phát triển mới trong quan hệ Pháp - Việt.

Tổng thống Macron nhắc lại việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 và chuyến thăm cấp Nhà nước của ông tới Việt Nam tháng 5/2025, cho rằng những bước đi này góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, đề cao tự chủ và củng cố lòng tin chiến lược.

Theo Tổng thống Pháp, quan hệ hai nước đang tạo ra ngày càng nhiều kết quả hợp tác cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Quốc phòng tiếp tục được xác định là một trụ cột, với hợp tác về an ninh biển và tăng cường kết nối giữa các ngành công nghiệp quốc phòng. Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo cùng chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt, đồng thời tái khẳng định cam kết triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thúc đẩy triển vọng từ Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Đáng chú ý, hợp tác đang được mở rộng sang nhiều lĩnh vực chiến lược và công nghệ cao. Pháp mong muốn trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trong giảm phát thải carbon và chương trình điện hạt nhân. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về đất hiếm và khoáng sản thiết yếu, hàng không, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử.

Trong lĩnh vực giao thông, Tổng thống Macron khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia chương trình phát triển giao thông đô thị, hiện đại hóa mạng lưới đường sắt và dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tiếp nối các dự án hợp tác đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Hợp tác khoa học, y tế và giáo dục cũng được nhấn mạnh, trong đó y tế được coi là một trong những lĩnh vực tiêu biểu của tình hữu nghị Pháp - Việt được vun đắp qua nhiều thập kỷ.

Ở tầm chiến lược rộng hơn, Tổng thống Macron cho rằng Pháp và Việt Nam có chung mong muốn tăng cường quan hệ giữa châu Âu và ASEAN, mở rộng các liên kết kinh tế, công nghệ và nâng cao tính tự chủ của các chuỗi sản xuất.

Ở góc độ phân tích, báo La Tribune ngày 10/9 nhận định quan hệ Pháp - Việt ngày càng được tăng cường, hướng tới tương lai và vượt lên trên quá khứ chung.

Theo tác giả Pascal Junghans, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

La Tribune cho rằng thế mạnh của Pháp phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đường sắt, hàng không - không gian, năng lượng, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng, dòng vốn và công nghệ toàn cầu đang thay đổi sâu sắc, tờ báo nhận định việc làm sâu sắc quan hệ Pháp - Việt có thể giúp hai nước đa dạng hóa đối tác, thị trường và chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

La Tribune cũng đánh giá Việt Nam và Pháp có thể phát huy thế mạnh để trở thành những cầu nối giữa ASEAN và EU. Pháp có thể tạo thuận lợi để Việt Nam tiếp cận thị trường, vốn, công nghệ và các chuỗi giá trị châu Âu; trong khi vị trí địa chiến lược, sức năng động của nền kinh tế và mạng lưới đối tác ngày càng rộng của Việt Nam có thể giúp Pháp và châu Âu tăng cường kết nối với ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, báo La Revue tiếp cận chuyến thăm từ chiều sâu của những mối liên hệ lịch sử giữa hai nước.

Đề cập việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Công viên Montreau ở thành phố Montreuil đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tờ báo nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của địa điểm gắn với lịch sử quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào cánh tả Pháp.

La Revue dẫn lời ông Patrice Bessac, Thị trưởng Montreuil, nhấn mạnh hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong lịch sử địa phương và là niềm tự hào được chia sẻ tại thành phố. Theo tờ báo, việc bảo tồn Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống ở Montreuil thể hiện sự tiếp nối của một di sản lịch sử đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.