Đội tuyển bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu cuối

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, hướng tới trận đấu với Pakistan. (Ảnh: VFF)

Trước đội tuyển Pakistan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần một màn trình diễn thuyết phục hơn, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan hôm 29/9 khiến Việt Nam không còn cơ hội vào chung kết. Hiện tại, đội tuyển nước ta đang có ba điểm, hơn Pakistan và Philippines hai điểm. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng thứ hai ở hai bảng đấu hạng 1 sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba. Chỉ cần một điểm ở trận đấu hôm nay sẽ đủ để đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu tại bảng B.

Tuy nhiên, một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam chủ động hơn về kết quả, đồng thời tạo điều kiện để toàn đội khép lại vòng bảng với trạng thái thuận lợi trước trận tranh hạng ba. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ điều chỉnh những yếu điểm đã bộc lộ trong trận đấu với Thái Lan.

Pakistan bước vào trận đấu với Việt Nam sau trận hòa 2-2 trước Philippines, qua đó có được điểm số đầu tiên tại giải. Kết quả này cho thấy đội bóng Nam Á vẫn có khả năng tạo ra khó khăn khi đối thủ để lộ khoảng trống, dù trước đó họ đã thua Thái Lan 0-4. Trước đối thủ này, hàng công Việt Nam cần tìm lại sự hiệu quả sau trận đấu không có bàn thắng trước Thái Lan. Đối đầu Pakistan, khả năng tạo ra khoảng trống và xử lý những tình huống cuối cùng của các cầu thủ Việt Nam sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới thế trận.

Nhân sự cũng là vấn đề được huấn luyện viên Kim Sang-sik cân nhắc. Sau hai trận đấu liên tiếp, việc điều chỉnh một số vị trí có thể giúp đội tuyển phân bổ thể lực và tạo cơ hội cho những cầu thủ chưa được sử dụng nhiều, nhưng cần được thực hiện trong sự cân bằng. Xét tương quan lực lượng và màn trình diễn từ đầu giải, Việt Nam có cơ sở để chiếm ưu thế từ kinh nghiệm cho đến khả năng tổ chức đội hình. Duy trì được sự chủ động và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể thực hiện được mục tiêu đề ra.

https://nhandan.vn/doi-tuyen-bong-da-viet-nam-huong-toi-muc-tieu-cuoi-post992445.html