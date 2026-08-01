Trang bị kiến thức để trẻ em gái tự bảo vệ mình

Các bạn đoàn viên, thanh niên phường Phú Xuân nghiên cứu tờ rơi tại buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân.

Trang bị kiến thức từ tuổi dậy thì

Cuối tháng 8/2026, Trạm Y tế phường Vỹ Dạ phối hợp với Đoàn phường tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về SKSS, sức khỏe tình dục vị thành niên - thanh niên và sinh hoạt Câu lạc bộ Tiền hôn nhân. Hoạt động nhằm cung cấp những kiến thức thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, giúp các bạn trẻ hiểu hơn về những thay đổi của cơ thể và tâm, sinh lý trong giai đoạn trưởng thành.

Tại buổi sinh hoạt, đoàn viên, thanh niên được trao đổi về chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục; những thay đổi tâm, sinh lý ở tuổi vị thành niên - thanh niên; cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và kỹ năng xây dựng mối quan hệ lành mạnh, an toàn. Đối với trẻ em gái, việc được trang bị kiến thức về cơ thể và SKSS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các em hiểu đúng và không hoang mang trước những thay đổi tự nhiên ở tuổi dậy thì.

Em Nguyễn Ngọc Hân, phường Vỹ Dạ chia sẻ: “Thông qua hoạt động, em và các bạn không chỉ được bổ sung kiến thức mà còn có cơ hội trao đổi, chia sẻ và giải đáp những vấn đề thực tế liên quan đến SKSS và sức khỏe tình dục. Đây cũng là dịp để em tiếp cận thông tin chính thống, thay vì tự tìm hiểu từ những nguồn không rõ ràng”.

BSCKII Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số và Phát triển, Sở Y tế TP. Huế cho biết, theo kế hoạch triển khai chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục vị thành niên và thanh niên giai đoạn 2026 - 2030, hệ thống y tế cơ sở sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, dịch vụ tại tuyến xã, phường. Trong đó, chú trọng xây dựng “Góc dịch vụ thân thiện với vị thành niên, thanh niên” tại trạm y tế; phối hợp với y tế học đường tại các trường THCS, THPT để lồng ghép truyền thông và xử lý các vấn đề liên quan đến SKSS học đường; duy trì các câu lạc bộ SKSS, câu lạc bộ tiền hôn nhân với sự tham gia của tư vấn viên đồng đẳng tại cộng đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành y tế đã tổ chức 16 buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, với 779 người tham gia; tổ chức 25 buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân với 909 thành viên. Hơn 3.300 nam, nữ thanh niên được tư vấn về lợi ích của khám sức khỏe trước khi kết hôn và 1.449 cặp nam, nữ thanh niên được khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Đừng để trẻ tự tìm câu trả lời

Tuổi dậy thì là giai đoạn trẻ em gái có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề liên quan đến SKSS. Đây cũng là giai đoạn các em dần hình thành nhận thức về cơ thể, giới tính và các mối quan hệ. Nếu thiếu thông tin chính thống, trẻ có thể hoang mang hoặc tìm hiểu từ những nguồn không đáng tin cậy.

Internet mở ra cơ hội tiếp cận thông tin nhanh chóng, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Các nội dung liên quan đến giới tính, cơ thể và SKSS xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, song không phải thông tin nào cũng chính xác, khoa học và phù hợp với lứa tuổi. Trong khi đó, khả năng phân biệt giữa thông tin khoa học với những nội dung sai lệch, câu view hoặc thiếu căn cứ của các em còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, trang bị kiến thức cho trẻ không chỉ là cung cấp thông tin mà còn phải giúp các em biết cách đánh giá và lựa chọn nguồn thông tin. Trẻ cần biết đặt câu hỏi, kiểm chứng nguồn tin và tìm đến những địa chỉ tin cậy khi gặp vấn đề cần hỗ trợ. Ngành y tế khuyến khích trẻ ưu tiên các nguồn thông tin chính thức của cơ quan y tế, cơ sở khám, chữa bệnh và các tổ chức chuyên môn.

BSCKII Nguyễn Văn Toàn cho biết, ngành y tế thành phố xác định, chăm sóc SKSS vị thành niên không chỉ dừng lại ở khám, chữa bệnh mà quan trọng hơn là chủ động cung cấp kiến thức, kỹ năng và dịch vụ phù hợp với lứa tuổi, giúp các em có khả năng tự bảo vệ mình. Theo đó, công tác truyền thông, giáo dục SKSS và sức khỏe vị thành niên sẽ tiếp tục tập trung vào những nội dung cơ bản về cơ thể, tuổi dậy thì, vệ sinh cá nhân, kinh nguyệt, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhận biết nguy cơ bị xâm hại. Những kiến thức này cần được cung cấp từng bước, phù hợp với sự phát triển về thể chất và tâm lý của từng nhóm tuổi.

Cùng với nhà trường và ngành y tế, gia đình cũng cần trở thành nơi có thể tìm đến khi có những băn khoăn về cơ thể, giới tính hay các mối quan hệ. Sự lắng nghe và trao đổi cởi mở sẽ giúp trẻ hạn chế việc tự tìm câu trả lời từ những nguồn thiếu kiểm chứng.

Giáo dục SKSS vì vậy cần được thực hiện từ sớm, thay vì chỉ cung cấp thông tin khi trẻ đã gặp vấn đề. Điều quan trọng không chỉ là để các em “biết”, mà còn giúp các em biết điều gì là đúng, đâu là nguồn tin cậy và cần tìm đến ai khi gặp nguy cơ. Khi có kiến thức, kỹ năng và địa chỉ tin cậy để tìm kiếm sự hỗ trợ, trẻ em gái sẽ tự tin hơn trong việc chăm sóc bản thân, nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ mình trong hành trình trưởng thành.