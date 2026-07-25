Khi giới trẻ chọn nón lá Huế

Mẹ con chị Lê Na (Hà Nội) chụp hình cùng nón lá Huế.

Phụ kiện không thể thiếu

Đã trở nên thân thuộc, một buổi sáng trên cầu Trường Tiền, dọc tuyến đường đi bộ ven sông Hương hay trước Ngọ Môn, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ say sưa check-in cùng những chiếc nón Huế. Với nhiều bạn trẻ, nón lá đã trở thành một phụ kiện thời trang giúp lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Từ các bộ ảnh check-in, ảnh cưới đến những đoạn video ngắn trên TikTok, Facebook hay Instagram, hình ảnh chiếc nón Huế xuất hiện ngày càng nhiều.

Chị Nguyễn Thanh Nhã, du khách đến từ Hà Nội cho biết, trong chuyến du lịch 5 ngày tại Huế, chiếc nón gần như theo chị suốt hành trình. “Tôi và bạn đến Huế đúng dịp nắng đẹp nên chiếc nón gần như không rời khỏi tay. Ban đầu chỉ định mua để chụp một vài tấm hình với áo dài, nhưng khi chụp hình với bất cứ trang phục nào cũng hợp. Điểm nào ở Huế cũng có thể chụp được những bức ảnh rất đẹp cùng chiếc nón”, chị Nhã chia sẻ.

Cũng vì vậy mà nhiều bạn trẻ xem việc mua một chiếc nón ngay từ ngày đầu đến Huế là điều gần như không thể thiếu.

Chị Trần Thanh Thúy, du khách đến từ Thanh Hóa cho biết, đây là lần thứ ba trở lại Huế và mỗi lần đến, chị đều mang về nhiều chiếc nón. “Tôi mua một chiếc để đội khi tham quan, còn mua thêm 5 chiếc làm quà cho người thân. Bây giờ nón Huế rất đa dạng, từ nón lá thông thường đến những mẫu nón cỏ bàng, nón lá sen, nón thêu... rất đẹp. Mỗi chiếc đều mang nét riêng của Huế nên ai nhận cũng thích”, chị Thúy cho biết.

Lan tỏa những bức ảnh check-in cùng nón Huế

Xu hướng “check-in cùng nón lá” đang giúp chiếc nón truyền thống trở thành sản phẩm du lịch, hình thành xu hướng của người trẻ: Đến Huế mặc áo dài, đội nón lá. Sự yêu thích của giới trẻ đối với nón lá cũng đang tạo thêm cơ hội cho những người gắn bó với nghề truyền thống.

Đã gần nửa thế kỷ bên vành nón, bà Nguyễn Thị Kiềm (phường Thanh Thủy) vẫn đều đặn chằm từng chiếc nón bằng đôi bàn tay khéo léo. Những năm gần đây, bà nhận thấy lượng khách trẻ tìm mua nón tăng lên rõ rệt, nhất là vào mùa du lịch.

“Trước đây khách chủ yếu mua vài chiếc làm quà. Bây giờ, các bạn trẻ đến là mua ngay để đội tham quan, chụp ảnh. Mùa cao điểm, chúng tôi phải huy động khoảng 40 lao động mới kịp làm hàng”, bà Kiềm cho biết.

Theo bà Kiềm, sự thay đổi trong thị hiếu khách hàng cũng buộc các cơ sở sản xuất đổi mới mẫu mã. Ngoài nón lá trắng truyền thống, hiện nay còn có nón cỏ bàng, nón lá sen, nón thêu tay, nón vẽ phong cảnh Huế, nón thư pháp..., đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau. Giá cả cũng rất đa dạng, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn cũng có, phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng.

Sự đa dạng ấy giúp chiếc nón vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Với nhiều bạn trẻ, chiếc nón không chỉ là phụ kiện sử dụng trong chuyến đi mà còn là món đồ trang trí, món quà lưu niệm hay đạo cụ cho những lần chụp ảnh sau này.

Đằng sau mỗi chiếc nón bán ra là công ăn việc làm của nhiều lao động địa phương, từ người chọn lá, ủi lá, làm vành đến người chằm nón. Nhờ lượng khách ngày càng đông, nhiều phụ nữ trung niên và người lớn tuổi có thêm việc làm ngay tại nhà, góp phần cải thiện thu nhập và duy trì nghề truyền thống.

Trong thời đại mạng xã hội, mỗi bức ảnh đẹp đều có thể trở thành một kênh quảng bá du lịch hiệu quả. Khi những video, bộ ảnh của giới trẻ với chiếc nón lá Huế được chia sẻ rộng rãi, hình ảnh cố đô cũng theo đó lan tỏa đến nhiều người.

Chiếc nón vì thế không còn đơn thuần là vật dụng che nắng hay món quà lưu niệm. Nó trở thành biểu tượng nhận diện của Huế trong mắt nhiều du khách trẻ.

Và khi ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn chiếc nón như một phụ kiện không thể thiếu trong hành trình khám phá Huế, cũng là lúc giá trị của nghề chằm nón tiếp tục được nối dài. Hình ảnh Cố đô qua đó cũng được lan tỏa một cách tự nhiên qua từng bức ảnh, từng video và những chuyến đi của du khách.