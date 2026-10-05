Đưa nghị quyết vào cuộc sống từ cuộc thi trực tuyến

Hội thi đã thu hút sâu rộng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Hiểu rõ nghị quyết hơn

Giành giải Nhất tuần thi thứ hai, cô giáo Võ Thị Phố, Trường Mầm non Phú Gia, thuộc Đảng bộ xã Phú Vang cho rằng, việc chuẩn bị nội dung tham gia hội thi giúp cô nghiên cứu sâu hơn những định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước và thành phố Huế.

Trong lĩnh vực giáo dục, cô Phố đặc biệt quan tâm những mục tiêu cụ thể. Nghị quyết Đại hội XIV xác định giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân, hướng tới nền giáo dục hiện đại, tăng chỉ số phát triển con người. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, chất lượng cao.

Ở khối giáo dục phổ thông, mục tiêu đặt ra là xây dựng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế trở thành trường dẫn đầu toàn quốc; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 76 - 80%.

Từ một cá nhân, hiệu quả ấy được mở rộng ở cơ sở. Tại xã Phú Vang, 100% chi, đảng bộ trực thuộc tham gia hội thi, với hơn 5.000 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng. Đảng bộ xã được khen thưởng là một trong 5 tập thể tiêu biểu; có ba cá nhân đoạt giải.

Nói về kết quả ấy, cán bộ phụ trách, ông Nguyễn Hữu Văn, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phú Vang cho biết, địa phương xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, quán triệt việc sử dụng Hue-S; đồng thời thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra. Đầu tuần nhắc để đảng viên biết; đến giữa tuần kiểm tra. Nhờ vậy, có thời điểm đến thứ Tư hằng tuần đã đạt khoảng 98% số đảng viên tham gia hội thi.

Qua hội thi, cán bộ, đảng viên không chỉ hoàn thành yêu cầu tham gia mà còn hiểu hơn các chủ trương, định hướng phát triển của Đảng. Từ môi trường số, người dân cũng từng bước quen với nền tảng điện tử. Một số người chủ động tìm cán bộ nhờ hướng dẫn thủ tục hành chính qua VNeID. Đây là cơ sở để Thuận An tiếp tục phát huy vai trò cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Sau 4 tuần tổ chức, có 44/44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy hưởng ứng hội thi. Tổng số dự thi đạt 166.315 lượt người, trong đó tuần đầu tiên cao nhất với 44.312 lượt. Hội thi cũng thu hút 21.907 lượt từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia.

Anh Nguyễn Thành Nhân, phường Phú Xuân, người đoạt hai giải Khuyến khích cho rằng, hội thi trực tuyến giúp tìm hiểu nghị quyết thuận tiện hơn. Chỉ cần dùng điện thoại hoặc máy tính kết nối internet, người dân có thể chủ động tham gia.

Điểm đáng chú ý của hội thi là việc thay đổi cách tiếp cận nghị quyết. Khi chuyển lên nền tảng số, người học chủ động hơn, trực tiếp kiểm tra mức độ hiểu biết. Nghị quyết vì thế không chỉ được nghe mà được đọc, được nhớ và liên hệ với công việc.

Đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi đánh giá, nền tảng số góp phần đưa nghị quyết đến với người dân tự nhiên hơn. Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục phát huy nền tảng này trong các hoạt động tuyên truyền.

Từ hội thi cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, đó là việc học nghị quyết không chỉ dừng ở việc trả lời đúng câu hỏi. Những nội dung đã tìm hiểu phải được liên hệ với nhiệm vụ và vấn đề cụ thể ở cơ sở. Khi cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu của nghị quyết, việc tổ chức thực hiện mới có cơ sở đi vào thực tiễn một cách thực chất.

Cô giáo Võ Thị Phố đề xuất, để nâng cao hiệu quả, cần duy trì các hội thi tìm hiểu nghị quyết theo quý, theo năm; đa dạng hóa hình thức như trắc nghiệm trực tuyến, video ngắn, infographic, sân khấu hóa; gắn nội dung nghị quyết với sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa và phong trào thi đua trong nhà trường.