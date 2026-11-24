Niềm vui của thầy giáo Lê Văn Cầu khi đón nhận sự tri ân của các thế hệ học trò.

Những ổ bánh mì và chiếc xe đạp nghĩa tình

Sau ngày thống nhất, phong trào xây dựng vùng kinh tế mới được triển khai. Bình Điền khi ấy là địa bàn rộng, bao gồm các xã Hương Thọ, Hương Bình, Bình Thành, Bình Điền; đến khoảng năm 1984 có thêm xã Hồng Tiến, nơi đồng bào Pa Hy di cư tự do đến sinh sống dưới chân đèo Kim Quy.

Những người từng đặt chân đến vùng đất này trong buổi đầu lập nghiệp hẳn khó quên cảnh thiếu thốn mọi bề. Cuộc sống phải bắt đầu lại từ đầu, từ dựng nhà, khai hoang sản xuất đến lo từng bữa ăn. Trong guồng quay mưu sinh ấy, chuyện học hành của con trẻ nhiều khi trở thành nỗi lo lớn đối với không ít gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh học trò, thầy Cầu không chờ đợi. Bằng các mối quan hệ cá nhân, ông tìm đến các nhà tài trợ, mạnh thường quân để vận động hỗ trợ cho việc học của sắp nhỏ.

Đều đặn hằng tháng, thầy đặt những ổ bánh mì nóng tại lò để buổi sáng các em đến trường có bữa ăn lót dạ cùng một ly sữa. Với những học sinh nhà ở xa, không có phương tiện đi lại, thầy tìm cách xin xe đạp. Khi xe hư hỏng, ông lại liên hệ với các tiệm sửa chữa, nhờ thợ đến sửa miễn phí cho học trò. Mọi khoản chi phí được ghi chép cẩn thận và cuối tháng thầy đứng ra thanh toán.

Đằng sau những ổ bánh mì, ly sữa hay chiếc xe đạp ấy là một nỗ lực bền bỉ nhằm giữ chân học trò với trường lớp. Bởi ông hiểu rằng, chỉ cần một khó khăn nhỏ trong cuộc sống cũng có thể khiến một đứa trẻ nghèo phải bỏ dở việc học.

Trong những ký ức về một thời đến trường gian khó ấy, hình ảnh cô bé Văn Thị Thu Trang chèo đò đưa bạn qua sông vẫn còn nguyên vẹn. Ngày đó, Trang còn nhỏ nhưng đã biết chèo con đò ngang, đưa các bạn đến trường mà không lấy tiền. Những chuyến đò bình dị đã góp phần nối liền đôi bờ, đưa những đứa trẻ đến gần hơn với con chữ. Hiện nay, cô Văn Thị Thu Trang là giáo viên Trường Mầm non Kim Phụng. Nhắc lại chuyện cũ, cô vẫn nhớ những ngày tháng mà việc đến trường là cả một hành trình vượt khó.

Cô chia sẻ: “Thầy là ân nhân không chỉ riêng em, gia đình mà còn của tất cả học sinh. Riêng xã Bình Thành ngày ấy đã có mấy chục chiếc xe đạp được trang bị cho học sinh đến trường. Con đò em chèo cũng là một trong những món quà được tặng”.

Khi trang bị con đò nhôm to hơn, an toàn hơn, thầy Cầu chỉ ra một điều kiện cho gia đình chèo đò là: “Không được thu tiền ba ngàn mỗi tháng của học sinh, còn chèo bình thường thì gia đình lấy tiền”.

Người thầy và những đứa con trưởng thành

Trong số những học trò được thầy Cầu nâng đỡ có thầy giáo Nguyễn Thảo. Với thầy Thảo, người thầy năm xưa không chỉ là một nhà giáo mà còn là người cha thứ hai. Sinh ra trong gia đình nghèo, nhà lại ở xa trường, những năm tháng đi học của thầy Thảo từng gắn với chiếc xe đạp được thầy Cầu cho mượn và những bữa ăn sáng đầy nghĩa tình. Khi Thảo thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, vợ chồng thầy Cầu tiếp tục đón học trò về nhà ở, chăm sóc như con ruột. Cùng với thầy Cầu là bác sĩ Trần Bắc, bây giờ cũng đang cống hiến cho quê hương ở Bệnh viện Đa khoa Bình Điền.

Sự giúp đỡ ấy không dừng lại ở việc tạo điều kiện cho một học sinh tiếp tục đến trường, mà còn mở ra con đường tương lai cho một người trẻ. Để rồi hôm nay, thầy Nguyễn Thảo cũng trở thành nhà giáo, tiếp bước con đường gieo chữ mà người thầy của mình đã lựa chọn.

Những điều nhận được từ thầy Cầu, theo thầy Thảo, không chỉ là vật chất hay sự chăm sóc trong những năm tháng khó khăn, mà còn là bài học về lòng nhân ái, trách nhiệm và tình yêu thương con người.

Một đời gieo chữ, một đời nặng tình

Khi được hỏi về những việc mình từng làm cho học trò và cộng đồng, thầy Cầu chỉ cười rồi chuyển sang chuyện khác. Dường như với ông, những ổ bánh mì, ly sữa, chiếc xe đạp hay sự đùm bọc dành cho học trò năm xưa chưa bao giờ là điều gì lớn lao để nhắc lại. Đó đơn giản là những việc cần làm, là trách nhiệm của một người thầy đối với sự nghiệp giáo dục và tương lai của con trẻ.

Nay đã 90 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Bình Điền vẫn giữ cho mình nếp sống chắt chiu, dành dụm một phần tiền lương để hỗ trợ những trường hợp cần thiết. Niềm vui lớn nhất của ông không phải là những lời tri ân hay sự ghi nhận, mà là được nhìn thấy học trò năm xưa trưởng thành, có nghề nghiệp, có cuộc sống ổn định và đóng góp cho quê hương.

Trên vùng đất Bình Điền hôm nay, những con đường đã rộng mở, trường lớp khang trang hơn, những chuyến đò năm xưa dần lùi vào ký ức. Nhưng hình ảnh cô bé nhỏ nhắn chèo đò đưa bạn qua sông đến trường, những ổ bánh mì nóng buổi sáng hay chiếc xe đạp cũ được sửa chữa để học trò tiếp tục hành trình tìm chữ vẫn là những dấu ấn khó quên của một thời gian khó.

Trong số hàng trăm học trò từng được thầy Cầu nâng đỡ, nhiều người nay đã trưởng thành, có người trở thành giáo viên, bác sĩ, cán bộ và tiếp tục đóng góp cho quê hương. Họ mang theo không chỉ kiến thức được học dưới mái trường mà còn cả bài học về tình thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đó chính là thành quả bền lâu nhất của một đời làm nghề giáo. Những con chữ thầy trao đã theo học trò đi xa, những nghĩa tình thầy gửi lại đã được tiếp nối qua nhiều thế hệ.