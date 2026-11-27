Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đề xuất mở thêm đường bay quốc tế thường lệ hoặc thuê chuyến.

Chưa khai thác hết tiềm năng

Những năm gần đây, Cảng HKQT Phú Bài từng bước được đầu tư, nâng cấp, trở thành một trong những hạ tầng giao thông quan trọng của TP. Huế và khu vực miền Trung. Việc đưa Nhà ga hành khách T2 vào hoạt động từ ngày 28/4/2023 tạo dấu mốc đáng chú ý trong quá trình hiện đại hóa sân bay, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực phục vụ hành khách trong nước và quốc tế.

Năm 2025, Cảng HKQT Phú Bài phục vụ hơn 2 triệu lượt hành khách và vận chuyển hơn 2.800 tấn hàng hóa. 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt khoảng 1,61 triệu lượt hành khách, hơn 1.595 tấn hàng hóa và 9.890 lượt máy bay cất, hạ cánh. Các chỉ tiêu này lần lượt đạt 76,87%, 74,71% và 76,06% kế hoạch năm.

“Dù lượng khách duy trì ở mức khá nhưng mạng lưới đường bay còn hạn chế, nhất là các đường bay quốc tế. Bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng cho Cảng HKQT Phú Bài, mà còn phải khai thác hiệu quả những công trình đã có để tăng lượng khách”, ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Công ty TNHH TM và Du lịch quốc tế Việt Bình Phát (Quảng Trị) chia sẻ.

Theo thông tin công bố trong tháng 10/2026, Cảng HKQT Phú Bài đang khai thác khoảng 5 đường bay nội địa và 3 đường bay quốc tế. Dù đã có các chuyến bay quốc tế nhưng tần suất và phạm vi kết nối vẫn còn hạn chế, chưa tạo được mạng lưới thuận lợi để thu hút lượng lớn du khách từ những thị trường trọng điểm.

“Huế có nhiều lợi thế để phát triển du lịch văn hóa, di sản, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm. Nhu cầu tiếp cận điểm đến của du khách quốc tế ngày càng đa dạng, tuy nhiên, việc thiếu các đường bay trực tiếp khiến một bộ phận hành khách phải lựa chọn hạ cánh tại những sân bay khác, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt đến Huế. Hành trình kéo dài không chỉ làm tăng thời gian, chi phí, mà còn ảnh hưởng đến sự thuận tiện trong lựa chọn điểm đến của du khách”, ông Nguyễn Văn Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Gia Hân Nguyễn (TP. Huế) nhìn nhận.

Quy hoạch mở rộng, phát triển dài hạn

Tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ngày 20/10/2026, lãnh đạo TP. Huế đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến định hướng phát triển Cảng HKQT Phú Bài, trong đó, tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn. Đó là rà soát quy hoạch, nâng công suất khai thác; ưu tiên đầu tư đường cất, hạ cánh số 2; mở rộng mạng bay, thu hút khách du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực phục vụ. Qua buổi làm việc, những khó khăn, vướng mắc cũng đã được lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành và ACV, Cảng HKQT Phú Bài tập trung tháo gỡ.

“ACV cần rà soát, điều chỉnh công suất thiết kế Cảng HKQT Phú Bài đến năm 2030 lên khoảng 7 triệu lượt hành khách/năm, thay vì mức 4 triệu lượt khách/năm theo định hướng quy hoạch hiện hành. Đồng thời, sớm nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục đầu tư đường cất, hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đồng bộ, hướng tới triển khai trước năm 2030; phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu mở thêm đường bay quốc tế thường lệ hoặc thuê chuyến, trước mắt hướng đến các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan”, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang đề nghị.

Cùng với đó là tăng tần suất các đường bay nội địa, quảng bá điểm đến và kết nối hoạt động xúc tiến hàng không với phát triển sản phẩm du lịch. Các giải pháp phát huy hiệu quả hạ tầng hiện hữu, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm hành khách và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động khai thác tại Cảng HKQT Phú Bài cũng được lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành liên quan đề xuất với ACV.

Những kiến nghị của TP. Huế đã được lãnh đạo ACV đề xuất với Cục hàng không Việt Nam. Ngày 9/11/2026, Cục hàng không Việt Nam đã trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng HKQT Phú Bài Phú Bài thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Theo phương án quy hoạch, đến năm 2050, công suất thiết kế Cảng HKQT Phú Bài được nâng lên 12 triệu lượt hành khách và 24.000 tấn hàng hóa/năm. Sân bay tiếp tục khai thác Nhà ga T2 hiện hữu, mở rộng sân đỗ với tối thiểu 11 vị trí đỗ máy bay; đầu tư đường cất, hạ cánh số 2 song song với đường băng hiện hữu, quy mô 3.200m x 45m trong tầm nhìn dài hạn. Định hướng xây dựng Nhà ga T3 ở phía đông Nhà ga T2, công suất khoảng 7 triệu lượt khách/năm, cùng hệ thống đường lăn và các công trình phụ trợ cũng được đặt ra. Tổng nhu cầu sử dụng đất theo phương án quy hoạch khoảng 514,28ha”, ông Lê Minh Triều, Giám đốc Cảng HKQT Phú Bài thông tin.