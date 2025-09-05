  • Huế ngày nay Online
Khám phá mùa quả hồng trên cao nguyên Đà Lạt

Giữa không gian se lạnh, những vườn hồng trĩu quả cam hồng rực rỡ, lung linh trong nắng sớm biến cao nguyên thơ mộng thành một bức tranh ngọt ngào, quyến rũ đến nao lòng.

Nhiều loại rau Đà Lạt tăng giá mạnh do mưa ngập liên tiếp

 Quả hồng tươi của thôn Đất Làng. Đà Lạt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày cuối Thu, trời xanh trong và gió mơn man mang theo hơi lạnh dịu. Dọc những con đường quanh co ở vùng ngoại ô như Xuân Trường, Trạm Hành, Cầu Đất, Tà Nung hay Đạ Sar, đâu đâu cũng thấy những vườn hồng sai trĩu quả.

Từ tháng 9 đến tháng 11, Đà Lạt bước vào mùa hồng, mùa của sắc màu, của vị ngọt và cả những kỷ niệm dịu dàng.

Những quả hồng căng mọng, ánh lên sắc cam hồng rực rỡ trong nắng sớm, nổi bật giữa màu lá xanh ngọc, tạo nên khung cảnh nên thơ khó tả. Khi sương còn lãng đãng trên đồi, từng chùm hồng rung rinh trong gió, như những ngọn đèn nhỏ treo lơ lửng giữa không trung.

Người Đà Lạt thường nói “khi hoa dã quỳ nở vàng là lúc hồng bắt đầu chín” - một tín hiệu mùa đặc trưng của cao nguyên này.

 Nhà vườn thu hoạch hồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Hành trình tìm về những vườn hồng cổ trăm tuổi

Không chỉ đẹp bởi sắc hồng rực rỡ, mùa hồng Đà Lạt còn cuốn hút bởi những vườn hồng cổ thụ nằm xen giữa rừng thông, thung lũng.

Một trong những điểm đến được yêu thích là vườn hồng nhà Tom, vườn hồng Cầu Đất, vườn hồng Đa Nghịch hay vườn hồng ở Xuân Trường.

Những cây hồng ở đây có tuổi đời vài chục đến cả trăm năm, thân rêu phong, tán rộng. Vào mùa, cành lá gần như rụng hết, chỉ còn trơ lại vô số quả chín đỏ treo lơ lửng, tạo nên cảnh tượng huyền ảo như cổ tích.

Du khách có thể thong thả dạo bước giữa những hàng hồng, hái những quả hồng giòn vừa tay, cắn nhẹ để cảm nhận vị ngọt thanh xen chút chát dịu - hương vị rất riêng của cao nguyên.

Không khí trong lành, gió lạnh khẽ lùa qua mái tóc, tiếng lá khô xào xạc dưới chân - tất cả tạo nên một Đà Lạt thật khác, yên bình và dung dị, không ồn ào như khu trung tâm thành phố.

Hương vị ngọt lành của hồng Đà Lạt

Hồng Đà Lạt có nhiều loại như hồng giòn, hồng trứng, hồng vuông, hồng khía và mỗi loại có hương vị riêng.

Khi còn tươi, hồng giòn có vị ngọt thanh, giòn tan trong miệng. Hồng mềm thì thơm dịu, tan chảy nơi đầu lưỡi.

Người dân nơi đây còn có nghề làm hồng treo gió - một nét đặc sắc tạo nên thương hiệu riêng của Đà Lạt. Hồng được chọn từ những quả chín vừa, gọt vỏ cẩn thận, rồi treo trên dây trong gió lạnh tự nhiên của cao nguyên.

Sau khoảng ba đến bốn tuần, hồng se lại, chuyển màu nâu hổ phách, vị ngọt cô đặc và hương thơm lan tỏa.

Món hồng treo gió Đà Lạt không chỉ ngon, mà còn là kết tinh của nắng, gió, sương và sự khéo léo của người làm. Từng quả hồng khô căng bóng, dẻo quánh, được xem như “đặc sản mùa Thu” của thành phố mộng mơ.

Với người Đà Lạt, cây hồng không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là phần ký ức, phần hồn của quê hương. Ngày nay, hồng Đà Lạt không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu, góp phần giúp nông dân cải thiện đời sống.

Tuy vậy, người dân vẫn gìn giữ cách làm truyền thống - treo hồng bằng gió tự nhiên, phơi bằng nắng cao nguyên, như một cách gìn giữ hồn cốt của nghề và nét đẹp văn hóa lao động xưa. Bởi lẽ, mùa hồng Đà Lạt không chỉ là mùa của trái chín, mà còn là mùa của tình người, của lao động và của ký ức - nơi con người hòa vào thiên nhiên, tìm thấy sự thanh thản trong từng quả ngọt.

 Quả hồng được treo bằng dây. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Trải nghiệm du lịch nông trại giữa trời Thu

Nếu mùa Xuân Đà Lạt là mùa hoa mai anh đào nở hồng, mùa Hè rực rỡ cẩm tú cầu, thì mùa Thu chính là mùa của quả hồng.

Những năm gần đây, nhiều nông hộ Đà Lạt mở cửa vườn hồng cho du khách tham quan, trải nghiệm hái hồng, làm hồng treo gió, tạo nên loại hình du lịch canh nông hấp dẫn.

Du khách có thể tự tay hái quả, tìm hiểu quy trình xử lý, gọt vỏ, treo dây và sấy khô tự nhiên. Trải nghiệm này vừa thú vị, vừa giúp hiểu hơn về công việc tỉ mỉ của người dân vùng cao nguyên.

Tại các vườn hồng kết hợp càphê và homestay như ở Xuân Trường, du khách còn có thể ngắm hoàng hôn buông trên đồi, nhâm nhi ly càphê nóng, ngắm những chùm hồng lấp lánh trong ánh chiều vàng. Đó là một Đà Lạt nhẹ nhàng, bình yên, đậm chất thơ - khác hẳn với phố xá tấp nập dưới chân đèo.

Nhiều nhiếp ảnh gia, du khách đã tìm về để “săn mùa hồng," để lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi của cao nguyên khi vào thu. Không ít người ví mùa hồng Đà Lạt như mùa lá đỏ Nhật Bản của Việt Nam, bởi vẻ đẹp mộc mạc nhưng say đắm, quyến rũ trong từng ánh nắng, làn sương./.

