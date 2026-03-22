Lan tỏa nét đẹp văn hóa từ Lễ hội Xuân Hồng

Hiến máu tình nguyện chia sẻ lòng nhân ái. Ảnh: Minh Nguyên

Ngày 1/2/2026, Lễ hội Xuân Hồng - Chủ Nhật Đỏ 2026 với chủ đề “Sắc xanh kết nối - Giọt hồng sẻ chia” thu hút đông đảo sinh viên và người dân tham gia. Bên cạnh hoạt động hiến máu, chương trình còn tạo nên không gian trải nghiệm đặc sắc như làm tranh dân gian, nặn tò he, chụp ảnh check-in và đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Tại phường Phong Điền, Lễ hội Xuân Hồng là hoạt động thường niên do UBND phường phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Trong đợt tổ chức ngày 2/3/2026, chương trình đã thu hút gần 200 tình nguyện viên, tiếp nhận 140 đơn vị máu.

Tại xã Quảng Điền, lễ hội thu hút hơn 600 tình nguyện viên hưởng ứng, tiếp nhận 270 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, với nhiều cá nhân tham gia từ 10 đến 20 lần. Đặc biệt, ông Văn Sinh (thôn Tân Xuân Lai) đã có 93 lần hiến máu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, UBND phường Phong Điền kêu gọi cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên, giáo viên, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay sẻ chia, góp phần mang lại sự sống cho người bệnh và bổ sung nguồn máu dự trữ.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công lập phường Phong Thái, người đã 57 lần hiến máu, chia sẻ: “Hiến máu là hành động tự nguyện, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Mỗi lần hiến máu là một lần trao đi hy vọng, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng”.

Mỗi tuần, Trung tâm Huyết học - Truyền máu cần từ 800 đến 1.000 đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị. Vì vậy, Lễ hội Xuân Hồng đóng vai trò quan trọng trong việc khắc phục tình trạng thiếu máu trước, trong và sau tết Nguyên đán, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện.

Không dừng lại ở những con số hay những đơn vị máu được tiếp nhận, điều đọng lại sau mỗi mùa lễ hội chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Từ cán bộ, sinh viên đến người dân, ngày càng có nhiều người chủ động tham gia hiến máu. Chính sự bền bỉ ấy đã góp phần vun đắp một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn, làm nên dấu ấn riêng của Lễ hội Xuân Hồng trong đời sống xã hội.