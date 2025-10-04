  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 25/01/2026 14:51

Ký ức của nụ cười xưa

HNN - Khi “hàm răng đen” không còn hiện diện trong đời sống, nghề làm thuốc xỉa từng gắn với phong tục ấy cũng dần mai một… Tại Huế, vợ chồng ông Đinh Bảo Ân (63 tuổi, trú tại đường Chi Lăng) là những người cuối cùng còn giữ công thức thuốc xỉa gia truyền, một phần ký ức của nụ cười Huế xưa.

Làm việc tuổi xế chiều

 Ông Đinh Bảo Ân xử lý nguyên liệu làm thuốc xỉa bằng dụng cụ thủ công

“Răng đen ai nhuộm cho mình…”

Với người Huế xưa, nhuộm răng gắn liền với những mốc quan trọng của đời người. Khi con gái đến tuổi dậy thì, gia đình thường chuẩn bị nhuộm răng như một việc hệ trọng. Hàm răng đen được xem là duyên dáng, thể hiện sự chững chạc và cách gìn giữ, chăm sóc bản thân. Cách nhìn ấy đi vào ca dao, thơ ca và trở thành một phần quen thuộc trong nếp sinh hoạt qua nhiều thế hệ. Trong đó, thuốc nhuộm răng giữ vai trò quyết định. Người Huế xưa gọi là thuốc xỉa hay thuốc rỏi.

Muốn có hàm răng đen đều và bền màu, người nhuộm phải dùng đúng loại thuốc, được pha chế theo công thức riêng. Ông Đinh Bảo Ân cho biết, gia đình ông theo nghề làm thuốc gia truyền từ nhiều đời. “Trước đây, thuốc xỉa là thứ không thể thiếu nếu trong nhà có người đến tuổi nhuộm răng. Đến cuối năm, người tìm mua rất đông”, ông nói. Thời điểm ấy, chợ Đông Ba có nhiều quầy bán thuốc xỉa, các chợ nhỏ khác trong thành phố cũng có người hành nghề.

Theo ông Ân, thuốc nhuộm răng được pha chế từ nhiều nguyên liệu. Mỗi gia đình thường có một công thức riêng nhưng nguyên liệu chính thường là: Thanh phàn, hắc phàn, ngũ bội... Mỗi thành phần đều phải được chọn lựa kỹ, xử lý sao cho khi kết hợp, thuốc “ăn răng” mà không làm hỏng men răng.

 Bột thuốc xỉa sau khi xay mịn, thành phẩm từ nhiều nguyên liệu tự nhiên

Quá trình nhuộm răng kéo dài nhiều ngày. Trước khi nhuộm, người nhuộm răng phải vệ sinh răng kỹ, ngậm chua (thường là ngậm chanh), súc miệng bằng rượu để men răng mềm ra. Thuốc được trét lên lá cau hoặc lá dừa, áp vào răng và thay theo mốc thời gian. Sau nhiều lần phủ thuốc, răng chuyển sang đen bóng, đều màu.

Bà Trương Thị Kim Anh, vợ ông Ân chia sẻ: “Ngoài việc nhuộm răng, người xưa dùng thuốc này để giữ nướu răng khỏe, hạn chế đau răng. Làm đúng cách thì răng rất chắc”. Theo bà, để giữ răng luôn bóng, hằng năm phải phủ thêm một lớp nhựa gáo dừa. Nếu bỏ qua, răng sẽ phai màu, loang lổ, trong dân gian gọi là “răng cải mả”.

Người làm thuốc xỉa cũng phải trải qua nhiều công đoạn vất vả. Thanh phàn và hắc phàn phải nướng đến khi đạt độ khô cần thiết rồi mới đem giã. Ngũ bội được phơi khô và xay mịn. Tất cả đều làm bằng tay. “Mùi phèn rất cay, làm nhiều là rát mũi, cay mắt”, bà Kim Anh nói. Dù vậy, nghề này từng mang lại nguồn sống ổn định cho gia đình ông bà suốt một thời gian dài.

“Cho duyên mình đẹp, cho tình anh say”

Khi hàm răng trắng dần trở thành chuẩn mực, tục nhuộm răng ở Huế cũng “lùi xa” khỏi đời sống thường ngày. Hình ảnh “các mệ, các cô” với nụ cười răng đen trong chợ hay xóm làng ngày một thưa vắng, rồi hầu như không còn xuất hiện. Nghề làm thuốc xỉa cũng rơi vào cảnh vãn người mua. Ông Ân cho biết, có quãng thời gian dài không ai tìm mua thuốc. Những người từng theo nghề trước đây phần lớn đã bỏ. Người lớn tuổi qua đời, người trẻ không chọn học lại một nghề không còn “đầu ra”.

 Ông Đinh Bảo Ân xử lý nguyên liệu làm thuốc xỉa bằng dụng cụ thủ công

Người làm thuốc xỉa cũng phải trải qua nhiều công đoạn vất vả. Thanh phàn và hắc phàn phải nướng đến khi đạt độ khô cần thiết rồi mới đem giã. Ngũ bội được phơi khô và xay mịn. Tất cả đều làm bằng tay. “Mùi phèn rất cay, làm nhiều là rát mũi, cay mắt”, bà Kim Anh nói. Dù vậy, nghề này từng mang lại nguồn sống ổn định cho gia đình ông bà suốt một thời gian dài.

Vợ chồng ông Ân vẫn giữ lại nghề làm thuốc xỉa, nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu tìm hiểu, giới thiệu phong tục cũ hoặc dùng trong những dịp trình diễn, trưng bày văn hóa. “Có người tìm đến chỉ để hỏi cho biết, có người muốn tìm lại để giới thiệu cho con cháu…”, bà Kim Anh cho biết.

Trong căn nhà quen thuộc, những dụng cụ làm thuốc vẫn được vợ chồng ông Ân giữ lại đầy đủ. Từ chiếc cối xay tay, chày giã thuốc, các hũ đựng nguyên liệu xếp ngay ngắn trên kệ... Vừa trò chuyện, bà Kim Anh vừa mở nắp một hũ thuốc mới làm, nói rằng đó là mẻ thuốc xỉa vừa hoàn thành vì có người hỏi để quay clip giới thiệu trên TikTok. Mỗi lần giới thiệu thuốc xỉa trong các hoạt động văn hóa, nhiều người ngạc nhiên khi biết quy trình nhuộm răng từng công phu đến vậy. Nhiều người chỉ biết răng đen qua hình ảnh cũ, ít ai hình dung được đằng sau đó là cả một quá trình…

Nhắc đến câu ca dao “Răng đen ai nhuộm cho mình/ Cho duyên mình đẹp, cho tình anh say”, vợ chồng ông Ân cho rằng đó là cách người xưa nói về sự chăm chút dành cho nụ cười. Để có hàm răng đen đẹp, phải có thuốc làm đúng tay và người biết nghề. Bởi vậy, nụ cười răng đen thời ấy được xem là một nét duyên dáng, in dấu công sức của người nhuộm và bàn tay người làm ra loại thuốc đặc biệt này.

Hải Băng
 Từ khóa:
ký ứcnụ cười xưaĐinh Bảo Ân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những con đường gọi tên ký ức

Người ta thường bảo, đường sá chỉ để đi lại, nhưng ở quê tôi, từ khi những con đường được đặt tên, chúng đã trở thành nơi neo giữ ký ức, để quá khứ và hiện tại cùng song hành.

Những con đường gọi tên ký ức
Miền quê trong ký ức

Tôi lớn lên ở Hương Bình, theo chủ trương sau sáp nhập, các xã vùng núi Hương Bình, Bình Tiến, Bình Thành được gộp lại với cái tên gọi mới là Bình Điền.

Miền quê trong ký ức
Chuyến tàu ký ức

Chiều thu phủ một màu vàng nhạt lên miền quê tĩnh lặng. Ga Đồng Lưu nhỏ bé và cũ kỹ nằm im lìm như đã ngủ quên giữa thời gian. Ánh nắng cuối ngày len qua mái hiên rêu phong, đổ dài những vệt sáng lặng lẽ trên nền sân ga loang lổ. Bà An đứng trước một toa tàu hoen gỉ, lòng dâng lên bao xao động khi trở lại chốn xưa, nơi từng lưu giữ trọn vẹn tuổi thanh xuân của bà.

Chuyến tàu ký ức
Hương đồng

Tháng Tư âm lịch, những cánh đồng lúa chín dẫn con người đi mê mải trong màu vàng của thiên nhiên kỳ diệu. Thiệt khó để tả hết vẻ đẹp của cánh đồng những ngày trước mùa gặt. Mới hôm qua, những chẽn lúa non nẻo đang e thẹn nấp dưới màu lá lúa xanh lục thế mà tuần sau gặp lại lúa đã có vàng mơ, tuần sau nữa trở thành những bông lúa màu vàng sậm, cúi đầu, trĩu hạt. Cánh đồng biến đổi màu sắc như có chiếc đũa thần chạm vào.

Hương đồng
Mải miết dòng trôi

Sông Như Ý bắt nguồn từ sông Hương. Nó là một công trình thủy lợi do con người đào có lịch sử hơn 300 năm, được gọi là Thiên Lộc Giang dưới thời Nguyễn. Sông không uốn lượn theo địa hình và dòng chảy tự nhiên, người ta đào để dẫn nước từ sông Hương ở khu vực Đập Đá - Vỹ Dạ, theo hướng Đông Nam chảy qua các làng Vân Thê, Thanh Thủy Chánh… rồi đổ ra đầm Hà Trung, phá Tam Giang.

Mải miết dòng trôi

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top