Khi trẻ em hát nhạc người lớn

Phụ huynh và giáo viên cần đóng vai trò là "màng lọc", định hướng cho trẻ tiếp cận những nội dung lành mạnh. (Ảnh minh họa)

Trên một số sân chơi âm nhạc dành cho thiếu nhi, không khó bắt gặp các em thể hiện ca khúc viết về tâm trạng của người trưởng thành. Trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí (mùa 2), hai thí sinh nhí hát liên khúc bolero Chuyến tàu hoàng hôn, Người đi ngoài phố và Xóm đêm. Ở chương trình Biệt tài tí hon (mùa 2), một bé 8 tuổi thể hiện bài Mưa nửa đêm.

Khả năng ca hát của các em đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, khi một đứa trẻ thể hiện nỗi cô đơn hay chuyện tình dang dở bằng cách hát và diễn như người lớn, người xem cũng cần tự hỏi: Tiết mục ấy có phù hợp với tuổi của em hay không?

Câu chuyện này còn diễn ra trong môi trường học đường. Một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tiết mục văn nghệ tại một trường tiểu học ở Đồng Nai, trong đó học sinh mặc đồng phục nhảy theo ca khúc Menta Má. Giai điệu sôi động, lôi cuốn, nhưng lời bài hát có nội dung liên quan đến súng đạn. Một số động tác trong tiết mục cũng mô phỏng phong cách biểu diễn của người lớn.

Trên mạng xã hội, những video trẻ em hát, nhảy theo nhạc người lớn cũng dễ nhận được nhiều lượt xem và lời khen. Có em thuộc lời, bắt chước động tác rất nhanh, nhưng chưa hiểu mình đang hát về điều gì. Việc đăng hình ảnh công khai còn đặt ra vấn đề về quyền riêng tư và sự an toàn của các em.

Ở góc độ phụ huynh, chị Nguyễn Thị Thanh có con đang học THCS tại Huế cho rằng, cha mẹ đôi khi chỉ thấy con hát hay, nhảy đẹp mà ít để ý đến nội dung bài hát. “Có những bài các cháu nghe trên mạng rồi thuộc rất nhanh, nhưng khi hỏi lời bài hát nói về điều gì thì con không hiểu. Tôi nghĩ trước khi cho con biểu diễn, cha mẹ cũng nên nghe kỹ lời, xem cách ăn mặc, động tác có phù hợp với tuổi của con hay không. Không phải bài hát nào đang thịnh hành, nhiều người xem cũng phù hợp với trẻ”, chị Thanh nói.

Theo chị, cha mẹ cần đồng hành và giúp con biết lựa chọn. “Nếu thấy một bài không phù hợp, thay vì cấm ngay, tôi thường giải thích cho con vì sao và cùng con tìm một bài khác vẫn sôi động nhưng phù hợp hơn với lứa tuổi”.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế cho rằng, trẻ chưa đủ khả năng hiểu hết những thông điệp của người trưởng thành. Theo bà, người lớn cần thận trọng cả trong việc đưa hình ảnh trẻ lên mạng, bởi video có thể bị cắt ghép, bình luận hoặc sử dụng vào mục đích xấu.

Bà Hòa cũng nhấn mạnh trẻ em có quyền ca hát, nhảy múa, thể hiện năng khiếu, nhưng cần được tiếp cận những tác phẩm phù hợp với lứa tuổi và biểu diễn trong môi trường an toàn.

Thiếu nhi cũng cần thêm những ca khúc mới, có tiết tấu gần gũi với đời sống hôm nay, lời ca phù hợp với cách các em cảm nhận thế giới. Phụ huynh và giáo viên cần định hướng cho trẻ nghe bài hát, chọn tiết mục. Người tổ chức chương trình cần cân nhắc nội dung, trang phục và động tác biểu diễn, thay vì chỉ nhìn vào khả năng gây chú ý.