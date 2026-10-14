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MGMC 2026: Định hình tương lai ngành du lịch MICE với các giải pháp thực tiễn cho thị trường toàn cầu

Trong hai ngày 16 và 17/12, thành phố Moskva sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu lần thứ tư (Meet Global MICE Congress - MGMC), dự kiến thu hút hơn 3.000 đại biểu và khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 40 quốc gia.

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 Các kỳ hội nghị MGMC thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành MICE. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự kiện kết hợp hài hòa giữa triển lãm thương mại hội tụ các nhà cung cấp MICE uy tín cùng các khách mua (buyer) cao cấp, đi kèm chương trình hội nghị với các chủ đề hướng đến tầm nhìn chiến lược và tính ứng dụng cao trong ngành MICE.

Đối với các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành MICE tại Việt Nam, Hội nghị MGMC mang đến cơ hội cập nhật tri thức chuyên ngành, kết nối trực tiếp với các đối tác tiềm năng đến từ Nga, các nước thuộc khối BRICS và thị trường Nam bán cầu (các quốc gia châu Phi, Mỹ La-tinh và châu Á).

Chủ đề xuyên suốt của chương trình hội nghị MGMC 2026 là “Giải mã sự thành công trong ngành MICE: Từ ý tưởng, công cụ đến kết quả thực tiễn”. Chương trình được thiết kế để giải quyết các thách thức chung của ngành thông qua triển khai các giải pháp thực tiễn và tạo ra kết quả kinh doanh đo lường được, bao trùm các lĩnh vực: chiến lược, công nghệ, tài chính, vận hành và phát triển quốc tế.

Chương trình làm việc trong hai ngày xoay quanh 4 trụ cột nội dung chính. MICE DNA tập trung vào tiếp thị điểm đến và tiếp thị doanh nghiệp, các ý tưởng sáng tạo, mã gen văn hóa và quản trị nhân tài. MICE LAB đi sâu vào phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các giải pháp kỹ thuật số. MICE PULSE thảo luận về chiến lược bán hàng, định giá, tối ưu lợi nhuận, đấu thầu, đầu tư và phát triển kinh doanh. MICE BRAIN cung cấp các mô hình đào tạo thực hành tập trung vào việc xử lý các bài toán thực tế của ngành.

Trong số các phiên thảo luận trọng tâm, phiên toàn thể khai mạc sẽ đi sâu phân tích cơ chế phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm đồng bộ hóa các ưu tiên chiến lược, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế mới giữa khối BRICS, Nam bán cầu và khu vực Đông Nam Á. Phiên họp tập trung đề xuất các bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành, gắn kết các chiến lược của Chính phủ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Mở rộng thị trường quốc tế tiếp tục là một nội dung trọng tâm khác. Phiên thảo luận chuyên đề “Chi phí gia nhập thị trường BRICS+: Bài toán kinh tế thực tế, chi phí ẩn và rào cản” sẽ phân tích các yêu cầu về đầu tư, định giá tại thị trường bản địa, lựa chọn công ty quản lý điểm đến (DMC), thanh toán xuyên biên giới, rủi ro tỷ giá cũng như bài học kinh nghiệm từ các thương vụ thành công và thất bại khi vươn ra thị trường quốc tế.

Công nghệ đóng vai trò trụ cột trong chương trình hội nghị. Phiên tọa đàm “Chuyển đổi số trong các sự kiện doanh nghiệp: Xu hướng hay tài sản thực?” sẽ đánh giá các công nghệ có khả năng tạo ra giá trị đo lường được cho ngành MICE, bao gồm tự động hóa bằng AI, phân tích dữ liệu sự kiện và các giải pháp tài chính mới cho các dự án xuyên biên giới.

Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận được sự quan tâm đặc biệt. Phiên tranh luận “AI trong vai trò Đạo diễn: Tạo nên bản sắc hay tổng hợp ý tưởng?” sẽ khai thác sự thay đổi vai trò của AI trong các quy trình sáng tạo. Trong khi đó, phiên ứng dụng “Kinh tế dữ liệu: Tối ưu doanh thu từ phân tích dữ liệu sự kiện” sẽ hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu sự kiện thành công cụ thiết thực phục vụ ra quyết định và tăng trưởng kinh doanh.

Yếu tố văn hóa và trải nghiệm của khách tham dự cũng được tiếp cận như những công cụ kinh doanh hiệu quả. Các phiên họp về xây dựng thương hiệu điểm đến và mã gen văn hóa sẽ thảo luận cách thức phát huy bản sắc văn hóa để gia tăng sức hút quốc tế cho điểm đến. Bên cạnh đó, phiên “Kiến tạo trải nghiệm: Bí quyết tạo nên một sự kiện khó quên” sẽ tập trung vào sự thích ứng đa văn hóa, sự tương tác với khán giả và tạo dựng cảm xúc tích cực song song với việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và ngân sách đề ra.

Song hành cùng chương trình thảo luận chuyên sâu do các chuyên gia MICE hàng đầu thế giới dẫn dắt, MGMC 2026 đóng vai trò là điểm hội tụ kết nối giao thương mạnh mẽ. Sự kiện mang đến nền tảng giao thương trực tiếp cho hơn 150 đơn vị triển lãm với các khách mua doanh nghiệp cao cấp. Được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên uy tín chuyên môn và năng lực ngân sách, những người mua này đại diện cho nhóm khách hàng chất lượng cao gồm các lãnh đạo cấp cao và những người nắm quyền quyết định đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, Châu Phi, Mỹ La-tinh và khối CIS.

MGMC 2026 hứa hẹn sẽ là cầu nối chiến lược giúp các doanh nghiệp MICE Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác, xây dựng các liên minh toàn cầu mới và mở rộng mạng lưới kinh doanh trên khắp khu vực BRICS, Nam bán cầu và Đông Nam Á.

Thông tin chi tiết về MGMC 2026 và đăng ký tham dự được cập nhật tại trang web chính thức của sự kiện: https://business.russpass.ru/en/projects-events/meet-global-mice-congress/mgmc-2026

https://nhandan.vn/mgmc-2026-dinh-hinh-tuong-lai-nganh-du-lich-mice-voi-cac-giai-phap-thuc-tien-cho-thi-truong-toan-cau-post996189.html

Theo nhandan.vn
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