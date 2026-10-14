Cán bộ, hội viên phụ nữ lắng nghe những chia sẻ về chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh: Trước những vấn đề xã hội như bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật và các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng, việc xây dựng những địa chỉ tin cậy để lắng nghe, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là yêu cầu cấp thiết. Câu lạc bộ và “Điểm tư vấn, hỗ trợ miễn phí” sẽ góp phần phát huy vai trò cầu nối của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Thông qua hoạt động tư vấn về pháp luật, tâm lý, công tác xã hội và bảo vệ phụ nữ, trẻ em, Câu lạc bộ hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống; đồng thời kết nối với các cơ quan chức năng, cơ sở y tế, tổ chức trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội để hỗ trợ những trường hợp cần can thiệp chuyên sâu.

“Điểm tư vấn, hỗ trợ miễn phí” là địa chỉ để phụ nữ, trẻ em và người dân tìm kiếm thông tin, chia sẻ những vấn đề gặp phải và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Hoạt động tư vấn được thực hiện linh hoạt, trực tiếp hoặc qua điện thoại, các kênh trực tuyến, hướng đến hỗ trợ kịp thời, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Qua đó, góp phần phát hiện sớm, phòng ngừa bạo lực gia đình, xâm hại và những nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của phụ nữ, trẻ em.

Ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”

Dịp này, diễn đàn “Nghe phụ nữ nói” tập trung trao đổi chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em trong kỷ nguyên số”. Tại diễn đàn, đại diện Phòng An ninh mạng Công an thành phố và bà Đào Thị Mai Hường, nguyên Chánh án, Thẩm phán cao cấp Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay thành phố Huế), chia sẻ kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi lừa đảo trực tuyến, giả mạo tài khoản, đánh cắp thông tin cá nhân, dụ dỗ, quấy rối và xâm hại trên môi trường mạng. Các chuyên gia cũng giải đáp những thắc mắc, tình huống thực tế, giúp hội viên, phụ nữ nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân và đồng hành cùng con em khi sử dụng Internet.

Thông qua hoạt động này, Hội LHPN thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em; khuyến khích chị em mạnh dạn lên tiếng, chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn hoặc đối mặt với nguy cơ. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng đến gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.